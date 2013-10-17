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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 625626627628>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
15%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
31
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:47

demichh я так и думал, что это подстава.
Подстава на подставе - еще "проконсультировали" , что по МС могу снимать во всех банкоматах без комисс...., развод на разводе. :mrgreen:
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:24

Re: Банк Глобус

А разве банк не принимал решение больше не выпускать Відсоточку + ?
reef
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 22:45

  reef написав:А разве банк не принимал решение больше не выпускать Відсоточку + ?


одного разу її заховали із продаж, але через певний час вернули взад :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:48

https://globusbonus.globusbank.ua/#home-bonuses

1 балл к 10.

1 балл это что такое? 0.2% реальных?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:50

  proftpd66 написав:https://globusbonus.globusbank.ua/#home-bonuses

1 балл к 10.

1 балл это что такое? 0.2% реальных?


0,8% реальных, если ликвидными фантиками ...

пополняха на 100 грн. стоит 1200 баллов
чтоб заработать 1 балл надо потратить 10 грн.

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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 00:00

IMPRINTER

ганьба. Симка гулит.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 01:09

Этож каким нужно быть извращенцем чтобы придумать курс 1:120.
Типа: даже 1:100 - слишком дорого для шарика.
Это какой-то позор (с)
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:04

Re: Банк Глобус

  mustbe написав:Этож каким нужно быть извращенцем чтобы придумать курс 1:120

Оно ж так и называется "подарок".
Только не написали что подарок шаромыге :)
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:03

Re: Банк Глобус

300 бонусов дают при регистрации в этой чудесной программе ;)
Как раз на 20 грн пополнения мобильного.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
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ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:11

  ramzes4 написав:300 бонусов дают при регистрации в этой чудесной программе ;)
Как раз на 20 грн пополнения мобильного.


тока пополнить даеттолько тот номер на который зарегистрированн акк ... при чем при указании иного номера все равно приходит на номер регистрации ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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