Пишите в комментарии к заявке, какой номер вам пополнить.
Мне вообще ничего не пополнили сначала. Перезвонил менеджер и я ему продиктовал нужный номер
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:17
Пишите в комментарии к заявке, какой номер вам пополнить.
Мне вообще ничего не пополнили сначала. Перезвонил менеджер и я ему продиктовал нужный номер
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:18
Интересно - сколько проживёт эта тема ?
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:23
IMPRINTER
"Ваш заказ оформлен, с Вами свяжется наш менеджер."
Долго ждали?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:25
Минут за 5-10 прилетает
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:28
mustbe
походу подарки кончились - ниче не прилетает уже )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:34
Видать - фонд акции закончился )
|