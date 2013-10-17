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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 625626627628

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
15%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
31
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:17

  IMPRINTER написав:тока пополнить даеттолько тот номер на который зарегистрированн акк ... при чем при указании иного номера все равно приходит на номер регистрации ...

Пишите в комментарии к заявке, какой номер вам пополнить.
Мне вообще ничего не пополнили сначала. Перезвонил менеджер и я ему продиктовал нужный номер :)
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ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:18

Интересно - сколько проживёт эта тема ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:23

IMPRINTER
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:25

Минут за 5-10 прилетает
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:28

mustbe

походу подарки кончились - ниче не прилетает уже )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:34

Видать - фонд акции закончился )
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