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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:17
IMPRINTER написав:
тока пополнить даеттолько тот номер на который зарегистрированн акк ... при чем при указании иного номера все равно приходит на номер регистрации ...
Пишите в комментарии к заявке, какой номер вам пополнить.
Мне вообще ничего не пополнили сначала. Перезвонил менеджер и я ему продиктовал нужный номер
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:18
Интересно - сколько проживёт эта тема ?
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mustbe
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:23
IMPRINTER
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:25
Минут за 5-10 прилетает
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mustbe
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:28
mustbe
походу подарки кончились - ниче не прилетает уже )
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:34
Видать - фонд акции закончился )
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mustbe
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:59
ramzes4 написав: IMPRINTER написав:
тока пополнить даеттолько тот номер на который зарегистрированн акк ... при чем при указании иного номера все равно приходит на номер регистрации ...
Пишите в комментарии к заявке, какой номер вам пополнить.
Мне вообще ничего не пополнили сначала. Перезвонил менеджер и я ему продиктовал нужный номер
Написав номер в коментарі (поповнював не фінансовий) - ніхто не перезвонював. Як наслідок - поповнився фінансовий. Гарний сервіс - нічого не скажеш.
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Alien
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:30
Закончилась акция - пополняхи на 10 пропали.
Кто успел - тот успел.
Осталось только это:
)))
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mustbe
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:33
Хто такі кошачки?
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Кочевник
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:35
Кочевник написав:
Хто такі кошачки?
Наверно гороховский и Ко
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-
ukrprom2014
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- Повідомлень: 1460
- З нами з: 09.03.14
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