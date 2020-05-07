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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 626627628629

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
15%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
31
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:25

  Alien написав:
  ramzes4 написав:
  IMPRINTER написав:тока пополнить даеттолько тот номер на который зарегистрированн акк ... при чем при указании иного номера все равно приходит на номер регистрации ...

Пишите в комментарии к заявке, какой номер вам пополнить.
Мне вообще ничего не пополнили сначала. Перезвонил менеджер и я ему продиктовал нужный номер :)

Написав номер в коментарі (поповнював не фінансовий) - ніхто не перезвонював. Як наслідок - поповнився фінансовий. Гарний сервіс - нічого не скажеш.


пополняется номер учетной записи ... ваши комментарии никто не читает ... мгновенные подарки явно обрабатываются автоматичсеки - то что доставляются по почте там уже перезванивают и уточняют наверное ... вы думали что каждой свине кто-то будет звонить за пополняху 10 грн и что-то уточнять и читать ваши комментарии? )

но даже если вы исправите телефонный номер в поле телефон который пополняете - все равно пополниться телефон учетной записи
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:53

  IMPRINTER написав:
  Alien написав:
  ramzes4 написав:Пишите в комментарии к заявке, какой номер вам пополнить.
Мне вообще ничего не пополнили сначала. Перезвонил менеджер и я ему продиктовал нужный номер :)

Написав номер в коментарі (поповнював не фінансовий) - ніхто не перезвонював. Як наслідок - поповнився фінансовий. Гарний сервіс - нічого не скажеш.


пополняется номер учетной записи ... ваши комментарии никто не читает ... мгновенные подарки явно обрабатываются автоматичсеки - то что доставляются по почте там уже перезванивают и уточняют наверное ... вы думали что каждой свине кто-то будет звонить за пополняху 10 грн и что-то уточнять и читать ваши комментарии? )

но даже если вы исправите телефонный номер в поле телефон который пополняете - все равно пополниться телефон учетной записи

Саме так у мене й було в мою першу спробу - поповнився фінансовий телефон, хоча я замість нього писав інший, який хотів поповнити. Його ж писав і в тексті - кошти надійшли на фінансовий. Але за другої спроби (підвезло встиг до того як пропали "поповнювачки") все спрацювало як описав ramzes4 - я вже не став міняти фінансовий номер у своїх реквізитах, а лише написав у примітках інший номер, сподіваючись, що хоч фінансовий поповню ще раз. Але на цей раз кошти прийшли куди треба (правда при цьому пся-крев-київстар примудрився стягнути 3 грн. за нібито відправлений кудись на лайфселл СМС - то най їх буде на бідність). Тобто роблю висновок, що заявки обробляються не автоматично, а таки вручну. А там вже від уважності конкретного працівника залежить - куди у підсумку потраплять гроші. "Гарний тамада! І конкурси цікаві!"
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:15

Alien

:shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:17

теперь понятно чего не сразу пополняется а с задержками ... живой человек - надо сходить пописять, покакать, выпить чаю .. я так понимаю в неопервремя тоже будет не работать ) да круто запилено )
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:24

  IMPRINTER написав:я так понимаю в неопервремя тоже будет не работать )

Да. Первые пополняшки делал этой ночью. Поприезжали в 9:20 утра
mustbe
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