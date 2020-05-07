IMPRINTER написав:тока пополнить даеттолько тот номер на который зарегистрированн акк ... при чем при указании иного номера все равно приходит на номер регистрации ...
Пишите в комментарии к заявке, какой номер вам пополнить. Мне вообще ничего не пополнили сначала. Перезвонил менеджер и я ему продиктовал нужный номер
Написав номер в коментарі (поповнював не фінансовий) - ніхто не перезвонював. Як наслідок - поповнився фінансовий. Гарний сервіс - нічого не скажеш.
пополняется номер учетной записи ... ваши комментарии никто не читает ... мгновенные подарки явно обрабатываются автоматичсеки - то что доставляются по почте там уже перезванивают и уточняют наверное ... вы думали что каждой свине кто-то будет звонить за пополняху 10 грн и что-то уточнять и читать ваши комментарии? )
но даже если вы исправите телефонный номер в поле телефон который пополняете - все равно пополниться телефон учетной записи
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ramzes4 написав:Пишите в комментарии к заявке, какой номер вам пополнить. Мне вообще ничего не пополнили сначала. Перезвонил менеджер и я ему продиктовал нужный номер
Написав номер в коментарі (поповнював не фінансовий) - ніхто не перезвонював. Як наслідок - поповнився фінансовий. Гарний сервіс - нічого не скажеш.
пополняется номер учетной записи ... ваши комментарии никто не читает ... мгновенные подарки явно обрабатываются автоматичсеки - то что доставляются по почте там уже перезванивают и уточняют наверное ... вы думали что каждой свине кто-то будет звонить за пополняху 10 грн и что-то уточнять и читать ваши комментарии? )
но даже если вы исправите телефонный номер в поле телефон который пополняете - все равно пополниться телефон учетной записи
Саме так у мене й було в мою першу спробу - поповнився фінансовий телефон, хоча я замість нього писав інший, який хотів поповнити. Його ж писав і в тексті - кошти надійшли на фінансовий. Але за другої спроби (підвезло встиг до того як пропали "поповнювачки") все спрацювало як описав ramzes4 - я вже не став міняти фінансовий номер у своїх реквізитах, а лише написав у примітках інший номер, сподіваючись, що хоч фінансовий поповню ще раз. Але на цей раз кошти прийшли куди треба (правда при цьому пся-крев-київстар примудрився стягнути 3 грн. за нібито відправлений кудись на лайфселл СМС - то най їх буде на бідність). Тобто роблю висновок, що заявки обробляються не автоматично, а таки вручну. А там вже від уважності конкретного працівника залежить - куди у підсумку потраплять гроші. "Гарний тамада! І конкурси цікаві!"