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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 627628629630

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
15%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
31
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:02

Так может Остап запустит мальков па20 со вторника.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:11

А па20 - и не было, были па10.
Запускать - лучше сразу па25.
Ну, и мелочь пузатую па5
mustbe
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Повідомлень: 3900
З нами з: 27.12.17
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:13

  Amid написав:Есть пополняшка на 30 за 360

Это какое-то изощрённое издевательство )
mustbe
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Подякував: 90 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:30

а кто то получал уже реальные баллы а не подарочные?
там карты сами автоматом подвязаны под телефон?
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IMPRINTER
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  #<1 ... 627628629630
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