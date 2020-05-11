|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:02
Так может Остап запустит мальков па20 со вторника.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4366
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 295 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:11
А па20 - и не было, были па10.
Запускать - лучше сразу па25.
Ну, и мелочь пузатую па5
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 3915
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 337 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:13
Amid написав:
Есть пополняшка на 30 за 360
Это какое-то изощрённое издевательство )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 3915
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 337 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:30
а кто то получал уже реальные баллы а не подарочные?
там карты сами автоматом подвязаны под телефон?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 37185
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 211 раз.
- Подякували: 5903 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Вів 12 тра, 2020 12:34
напомните как правильно разжиться выпиской тут по видсоточке+. что бы бесплатно)
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 6815
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 161 раз.
- Подякували: 766 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 тра, 2020 13:08
mephala написав:
напомните как правильно разжиться выпиской тут по видсоточке+. что бы бесплатно)
Напишите письмо на info@globusbank.com.ua
Вам отправят выписку
-
ostapok
-
-
- Повідомлень: 15
- З нами з: 21.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|85589
|10053899
|
|
|40448
|4905517
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|17981
|2529800
|
|