Додано: Чет 14 тра, 2020 15:03

Проф. безграмотность в нашем государстве уже начинает доставать. 10 дней назад приходил в отделение во Львове, чтобы закрыть картсчет. Написал заявление и с тех пор ничего не поменялось в ИБ. Звоню на гар линию 044. Проверили и ответили что завернули мою заявку, связали с отделением, но почему то с кассой. Выслушал от кассира, все что она про меня думает, но все таки дала телефон менеджера. Перезвонил снова на городской отделения. в ответ что вы хотите еще 45 дней не прошло, Я им про ответ горячей линии. Она мне - нам никакого возврата не поступало. Пришлось упрашивать поднять трубку и выяснить вопрос, но поможет ли, очень сомневаюсь. Так как от их отношения к клиентам я был в шоке еще 10 дней назад когда провел час под отделением и столько же в нём, насмотревшись на уровень их роботы.