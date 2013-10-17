|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:11
А па20 - и не было, были па10.
Запускать - лучше сразу па25.
Ну, и мелочь пузатую па5
Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:13
Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:30
а кто то получал уже реальные баллы а не подарочные?
там карты сами автоматом подвязаны под телефон?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Вів 12 тра, 2020 12:34
Re: Банк Глобус
напомните как правильно разжиться выпиской тут по видсоточке+. что бы бесплатно)
Додано: Вів 12 тра, 2020 13:08
Напишите письмо на info@globusbank.com.ua
Вам отправят выписку
Додано: Вів 12 тра, 2020 22:55
Re: Банк Глобус
Видали без проблем доляровий депозит під фонд.
Телефонували із відділення за тиждень.
Додано: Чет 14 тра, 2020 14:13
сало будет тощее
глючит укркарт - не идут полатежи с глобус-карт в интернете
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Чет 14 тра, 2020 14:43
Re: Банк Глобус
ставки покромсали. стало менше
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Чет 14 тра, 2020 15:03
Re: Банк Глобус
Проф. безграмотность в нашем государстве уже начинает доставать. 10 дней назад приходил в отделение во Львове, чтобы закрыть картсчет. Написал заявление и с тех пор ничего не поменялось в ИБ. Звоню на гар линию 044. Проверили и ответили что завернули мою заявку, связали с отделением, но почему то с кассой. Выслушал от кассира, все что она про меня думает, но все таки дала телефон менеджера. Перезвонил снова на городской отделения. в ответ что вы хотите еще 45 дней не прошло, Я им про ответ горячей линии. Она мне - нам никакого возврата не поступало. Пришлось упрашивать поднять трубку и выяснить вопрос, но поможет ли, очень сомневаюсь. Так как от их отношения к клиентам я был в шоке еще 10 дней назад когда провел час под отделением и столько же в нём, насмотревшись на уровень их роботы.
|