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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 627628629630

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
15%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
31
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:02

Так может Остап запустит мальков па20 со вторника.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:11

А па20 - и не было, были па10.
Запускать - лучше сразу па25.
Ну, и мелочь пузатую па5
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:13

  Amid написав:Есть пополняшка на 30 за 360

Это какое-то изощрённое издевательство )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:30

а кто то получал уже реальные баллы а не подарочные?
там карты сами автоматом подвязаны под телефон?
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:34

Re: Банк Глобус

напомните как правильно разжиться выпиской тут по видсоточке+. что бы бесплатно)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:08

  mephala написав:напомните как правильно разжиться выпиской тут по видсоточке+. что бы бесплатно)


Напишите письмо на info@globusbank.com.ua
Вам отправят выписку
ostapok
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 22:55

Re: Банк Глобус

Видали без проблем доляровий депозит під фонд.
Телефонували із відділення за тиждень.
chieff
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 14:13

сало будет тощее

глючит укркарт - не идут полатежи с глобус-карт в интернете
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 14:43

Re: Банк Глобус

ставки покромсали. стало менше
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wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:03

Re: Банк Глобус

Проф. безграмотность в нашем государстве уже начинает доставать. 10 дней назад приходил в отделение во Львове, чтобы закрыть картсчет. Написал заявление и с тех пор ничего не поменялось в ИБ. Звоню на гар линию 044. Проверили и ответили что завернули мою заявку, связали с отделением, но почему то с кассой. Выслушал от кассира, все что она про меня думает, но все таки дала телефон менеджера. Перезвонил снова на городской отделения. в ответ что вы хотите еще 45 дней не прошло, Я им про ответ горячей линии. Она мне - нам никакого возврата не поступало. Пришлось упрашивать поднять трубку и выяснить вопрос, но поможет ли, очень сомневаюсь. Так как от их отношения к клиентам я был в шоке еще 10 дней назад когда провел час под отделением и столько же в нём, насмотревшись на уровень их роботы.
pavyak
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