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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 тра, 2020 16:32
таки пошло движение, прислали смс об отключении смс информирования по "відсоточке", что закрывал
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pavyak
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Додано: Чет 14 тра, 2020 20:31
pavyak Некоторые не должны были пережить банковскую чистку, но они просто занесли Гонтаревой.
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Maksi2
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Додано: Чет 14 тра, 2020 21:09
Maksi2 написав:pavyak
Некоторые не должны были пережить банковскую чистку, но они просто занесли Гонтаревой.
И не только поэтому, но это и не было чисткой.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 21:37
Maksi2 написав:pavyak
Некоторые не должны были пережить банковскую чистку, но они просто занесли Гонтаревой.
Вот это занесли
полностью подкосило всю систему образования и не только в Украине, а менеджер в банке лишь одно звено, и не его чистили.
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pavyak
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