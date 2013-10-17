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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 628629630631

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
15%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
31
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 16:32

Re: Банк Глобус

таки пошло движение, прислали смс об отключении смс информирования по "відсоточке", что закрывал
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:31

pavyak Некоторые не должны были пережить банковскую чистку, но они просто занесли Гонтаревой.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 21:09

  Maksi2 написав:pavyak Некоторые не должны были пережить банковскую чистку, но они просто занесли Гонтаревой.

И не только поэтому, но это и не было чисткой.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 21:37

  Maksi2 написав:pavyak Некоторые не должны были пережить банковскую чистку, но они просто занесли Гонтаревой.

Вот это занесли полностью подкосило всю систему образования и не только в Украине, а менеджер в банке лишь одно звено, и не его чистили.
pavyak
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