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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 629630631632633>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
15%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
31
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 16:32

Re: Банк Глобус

таки пошло движение, прислали смс об отключении смс информирования по "відсоточке", что закрывал
pavyak
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:20

Банк списал комиссию 0.2% за p2p переводы сторонним сервисом с "Відсоточка+". В кол-центре сказали, что есть изменения в Тарифном плане, на сайте никаких изменений не вижу. Написал в info@globusbank.com.ua требование вернуть комиссию.

Коллеги, гляньте у себя, нет ли списаний за платежи за последние 1-2 дня.
AlexTk
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:28

вот это попандосссссссссссссссссссссссссссс


https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... hka%2B.pdf

Зображення
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:33

И на входящий сэп - тоже.
Это ваще законно ?
А за месяц предупредить - не ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:35

так гляньте на дату протокола...
AlexTk
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:35

AlexTk
2.5.2.2. З картки на картку за допомогою сервісу MasterCard MoneySend *
0,2%

https://globusbank.com.ua/ru/sberegatelnye-karty.html
https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... hka%2B.pdf

Втихаря дописали, неизвестно когда. :twisted:
Ганьба!
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ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:39

Re: Банк Глобус

Позорный банк, жалуйтесь сюда: nbu@bank.gov.ua
их так вздрючат - мало не покажется.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:40

  ramzes4 написав:AlexTk
2.5.2.2. З картки на картку за допомогою сервісу MasterCard MoneySend *
0,2%

https://globusbank.com.ua/ru/sberegatelnye-karty.html
https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... hka%2B.pdf

Втихаря дописали, неизвестно когда. :twisted:
Ганьба!


узвестно ...
Зображення

при чем взимают хитно ... и не при авторизации и не при списании ... а на следующий день после операции утром ...
т.е. побрили сегодня за вчерашние операции ... а за позавчерашние - нет, хотя они тоже в холдах висят ...
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:41

Погуляйко !!! Новый Пляка
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:49

  mustbe написав:И на входящий сэп - тоже.

За вход мзду не берут, но после таких выкрутасов. Однозначно, на выход. Свиней побрить, можно только один раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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