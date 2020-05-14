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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 тра, 2020 16:32
Re: Банк Глобус
таки пошло движение, прислали смс об отключении смс информирования по "відсоточке", что закрывал
Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:20
Банк списал комиссию 0.2% за p2p переводы сторонним сервисом с "Відсоточка+". В кол-центре сказали, что есть изменения в Тарифном плане, на сайте никаких изменений не вижу. Написал в info@globusbank.com.ua требование вернуть комиссию.
Коллеги, гляньте у себя, нет ли списаний за платежи за последние 1-2 дня.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:28
вот это попандосссссссссссссссссссссссссссс
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:33
И на входящий сэп - тоже.
Это ваще законно ?
А за месяц предупредить - не ?
Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:35
AlexTk
Втихаря дописали, неизвестно когда.
Ганьба!
Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:39
Re: Банк Глобус
Позорный банк, жалуйтесь сюда: nbu@bank.gov.ua
их так вздрючат - мало не покажется.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:40
узвестно ...
при чем взимают хитно ... и не при авторизации и не при списании ... а на следующий день после операции утром ...
т.е. побрили сегодня за вчерашние операции ... а за позавчерашние - нет, хотя они тоже в холдах висят ...
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:41
Погуляйко !!! Новый Пляка
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:49
За вход мзду не берут, но после таких выкрутасов. Однозначно, на выход. Свиней побрить, можно только один раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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