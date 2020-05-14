Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:50

Господа - ну что пишем в НБУ 0 там теперь есть управлеие по защите прав потребителй - тут однозначно подлог ... вчера небюіло новіх тарифов еще о них никто не предупреждал .. и даже если так ... то сеголдня брить нас за вчерашие операции нельзя полюбому

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