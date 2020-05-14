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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:50
Господа - ну что пишем в НБУ 0 там теперь есть управлеие по защите прав потребителй - тут однозначно подлог ... вчера небюіло новіх тарифов еще о них никто не предупреждал .. и даже если так ... то сеголдня брить нас за вчерашие операции нельзя полюбому
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:52
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:54
Православных за руку поймали за подлог документов. Теперь посмотрим, как шарик выйдет с этой ситуации. Гуня признал свою вину тогда
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:55
Так и сегодня в 11 часов на сайте изменений в тарифах еще не было. А новости про изменения в тарифах и сейчас нет. Это действительно подлог.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:56
Re: Банк Глобус
За 13.05 тоже списали, С....
Это просто п, а не банки. Оставляйте заявку, о 30 днях молчание.
Списало рассказывают один раз и посчитать даже не в состоянии, отнять одну сумму от другой. Начал на пальцах, да наверное два раза...
Это п.
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 15 тра, 2020 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:57
Re: Банк Глобус
Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:57
мне кажется что тока за вчерашние списали, а за позавчерашние нет ...
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:02
Проверил еще раз - побрили на 0,2% только за вчерашние операции - за вторник (13.05) - нет.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:05
У меня ровно две суммы одинаковые сняло. Две операции были позавчера и вчера, если не за 13, то тогда два раза вчера. Буду писать, посмотрим.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:12
Ну, значит списали за вчерашние операции.
Это жесть просто. Не думал, что такое возможно в принципе.
Шарику бы покаяться и посыпать голову пеплом. Или зелёнкой облиться.
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