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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 630631632633>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
15%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
31
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:50

Господа - ну что пишем в НБУ 0 там теперь есть управлеие по защите прав потребителй - тут однозначно подлог ... вчера небюіло новіх тарифов еще о них никто не предупреждал .. и даже если так ... то сеголдня брить нас за вчерашие операции нельзя полюбому
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:52

  IMPRINTER написав:глючит укркарт - не идут полатежи с глобус-карт в интернете

Теперь понятно почему
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:54

  IMPRINTER написав:Господа - ну что пишем в НБУ 0 там теперь есть управлеие по защите прав потребителй - тут однозначно подлог ... вчера небюіло новіх тарифов еще о них никто не предупреждал .. и даже если так ... то сеголдня брить нас за вчерашие операции нельзя полюбому

Православных за руку поймали за подлог документов. Теперь посмотрим, как шарик выйдет с этой ситуации. Гуня признал свою вину тогда
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:55

  IMPRINTER написав:Господа - ну что пишем в НБУ 0 там теперь есть управлеие по защите прав потребителй - тут однозначно подлог ... вчера небюіло новіх тарифов еще о них никто не предупреждал .. и даже если так ... то сеголдня брить нас за вчерашие операции нельзя полюбому


Так и сегодня в 11 часов на сайте изменений в тарифах еще не было. А новости про изменения в тарифах и сейчас нет. Это действительно подлог.
AlexTk
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:56

Re: Банк Глобус

За 13.05 тоже списали, С....
Это просто п, а не банки. Оставляйте заявку, о 30 днях молчание.
Списало рассказывают один раз и посчитать даже не в состоянии, отнять одну сумму от другой. Начал на пальцах, да наверное два раза...
Это п.
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 15 тра, 2020 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:57

Re: Банк Глобус

  mustbe написав:И на входящий сэп - тоже.


В тарифах по видсоточке+ входящий СЭП остался бесплатным
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:57

  ruvex написав:За 13.05 тоже списали, С....


мне кажется что тока за вчерашние списали, а за позавчерашние нет ...
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:02

Проверил еще раз - побрили на 0,2% только за вчерашние операции - за вторник (13.05) - нет.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:05

  IMPRINTER написав:Проверил еще раз - побрили на 0,2% только за вчерашние операции - за вторник (13.05) - нет.

У меня ровно две суммы одинаковые сняло. Две операции были позавчера и вчера, если не за 13, то тогда два раза вчера. Буду писать, посмотрим.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:12

  Amid написав:
  mustbe написав:И на входящий сэп - тоже.


В тарифах по видсоточке+ входящий СЭП остался бесплатным

Ну, значит списали за вчерашние операции.

Это жесть просто. Не думал, что такое возможно в принципе.
Шарику бы покаяться и посыпать голову пеплом. Или зелёнкой облиться.
mustbe
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