Так выхода теперь нет никакого без комиса.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:15
Так выхода теперь нет никакого без комиса.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:17
Re: Банк Глобус
Друзья у меня просьба. Если кто-то накатал жалобу в НБУ, скиньте в личку. Что и куда. Отправлю от трёх человек. Просто времени на это сейчас нет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:18
В теме, тоже поддержу. Скиньте и мне.
Black Jack - White Business
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:21
Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:21
так же прошу предоставить щаблон жалобы
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:26
Зачем по личкам то ныкаться ?
Козу для жалобы нужно тут выложить, чтоб каждый желающий мог высказать всё, что он думает про эту банку в целом и про Погуляйко в частности
Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:31
Коллеги, у вас брали 0,2% при переводе денег с карты Глобуса на карты другого банка, если вы через сайт Глобуса переводили или через сайт банка-получателя?
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