Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:17

Друзья у меня просьба. Если кто-то накатал жалобу в НБУ, скиньте в личку. Что и куда. Отправлю от трёх человек. Просто времени на это сейчас нет.

Кто не пьёт, тот не рискует.