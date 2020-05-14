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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 630631632633

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
15%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
31
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:15

  Amid написав:
  mustbe написав:И на входящий сэп - тоже.


В тарифах по видсоточке+ входящий СЭП остался бесплатным

Так выхода теперь нет никакого без комиса.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:17

Re: Банк Глобус

Друзья у меня просьба. Если кто-то накатал жалобу в НБУ, скиньте в личку. Что и куда. Отправлю от трёх человек. Просто времени на это сейчас нет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:18

  Фантом написав:Друзья у меня просьба. Если кто-то накатал жалобу в НБУ, скиньте в личку. Что и куда. Отправлю от трёх человек. Просто времени на это сейчас нет.

В теме, тоже поддержу. Скиньте и мне.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:21

  Фантом написав:Друзья у меня просьба. Если кто-то накатал жалобу в НБУ, скиньте в личку. Что и куда. Отправлю от трёх человек. Просто времени на это сейчас нет.

Мне тоже. На письмо в банк они не реагируют.
AlexTk
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:21

так же прошу предоставить щаблон жалобы
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:26

Зачем по личкам то ныкаться ?
Козу для жалобы нужно тут выложить, чтоб каждый желающий мог высказать всё, что он думает про эту банку в целом и про Погуляйко в частности
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:31

Коллеги, у вас брали 0,2% при переводе денег с карты Глобуса на карты другого банка, если вы через сайт Глобуса переводили или через сайт банка-получателя?
asteriks
 
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