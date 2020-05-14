Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:31

Господа - пишим жалобу в управление по защите прав потребителей НБУЯ є клієнтом банку «Глобус» і тривалий час користувався їхньою депозитною картою «Відсоточка+» (договор № ___ від, рахунок № 2620_____________). Відсьогодні Банк заднім числом (!) змінив тарифи на обслуговування цієї карти, не повідомивши про це клієнтів банку належним чином (Відповідно до ст. 14.10 Закону України «Про платіжні системи і переказ грошей» банк зобов'язаний надіслати користувачу не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати, з якої застосовуватимуться зміни правил користування електронними платіжними засобами або тарифів на обслуговування електронного платіжного засобу, повідомивши про такі зміни). Коли обурені клієнти почали сьогодні зранку телефонувати на Гарячу лінію Банку, їм повідомили, що оновлені тарифи уже завантажені на сайті банку (). Це сталося сьогодні, 15.05.2020 р., приблизно о 11-00 ранку, а файл датований 14.05.2020 року, тобто вимоги про 30-денний термін грубо порушені. Коли ж клієнти почали вказувати техпідтримці Банку про цей нюанс, на сайті Банку оперативно додали «новину» нібито від 10 квітня 2020 року про зміну Тарифів, але от незадача – ця сторінка датується 15.05.2020 року, 12-50 годин. Скріншоти з датами додаю у аттачменті. Таким чином, має місце грубе порушення банком «Глобус» вимог НБУ, і більше того, не менше грубі шахрайські дії по «замітанню слідів» неправомірної діяльності банку. Наслідком цього є неправомірно нараховані комісії у розміріза р2р розрахунки по моїй карті «Відсоточка+». Якби я був належно поінформований про зміни тарифів по даному продукту ще 10.04.2020 року, то давно б уже перестав бути клієнтом цього банку. В зв’язку з цим прошу прийняти відповідні міри щодо недотримання банком «Глобус» законодавства УкраїниЗ повагою, Іванов Іван Іванович, РНОКПП 1234567890