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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 632633634635>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
15%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
31
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:51

Лучше б на сайте у себя исправили бы, что по Видсоточке уже не 13%,а уже несколько месяцев как 11%

www.globusbank.com.ua/ua/ platezhnie_karti.html
asteriks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:54

Re: Банк Глобус

  IMPRINTER написав:мне в контакт центре сказали что изменения приняты протоколом № 14 от 04.05.2020 г

каким образом решение принятое 04.05.2020 г. могли огласить 10.04.2020 г.?

они заигрались

Запутались в показаниях. Это явный признак мошенничества.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:55

  DENVER_S написав:
  IMPRINTER написав:мне в контакт центре сказали что изменения приняты протоколом № 14 от 04.05.2020 г

каким образом решение принятое 04.05.2020 г. могли огласить 10.04.2020 г.?

они заигрались

Запутались в показаниях. Это явный признак мошенничества.

Робіть скріни поки не пізно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:57

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новость создана 15 минут назад .. и теперь остап ею тыкает в лицо
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:59

Re: Банк Глобус

Писец какие самки собак :evil:
вот уж судьба отвела - вчера единственный перерыв сделал.
Теперь Видсоточка окончательно превратилась в кусок овна
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:03

В ПУМБ из Глобуса кто-то переводил?
(можно в личку).
Сейчас зашёл на сайт ПУМБа ,ввел данные карт - пишет, что никаких доп.сумм в виде комиссий списано не будет. Или Глобус все равно возьмёт?
Дело в том, что я в марте-апреле так переводил - комиссий со стороны Глобуса не было, хотя КЦ утверждал, что должны брать 1%+10 грн
asteriks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:07

  asteriks написав:В ПУМБ из Глобуса кто-то переводил?
(можно в личку).
Сейчас зашёл на сайт ПУМБа ,ввел данные карт - пишет, что никаких доп.сумм в виде комиссий списано не будет. Или Глобус все равно возьмёт?
Дело в том, что я в марте-апреле так переводил - комиссий со стороны Глобуса не было, хотя КЦ утверждал, что должны брать 1%+10 грн


вы смешите? при чем тут пумб ) пумб пишет про комисси со своей стороны )) за услугу по переводу ...
откуда пумб знает какие тарифы у глобуса ...

вы с любой кредитки зарядите любого банка вам пумб напишет что нет комисса но вас побюреют на 4%
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:27

Ну и жук это глобус, если не сказать жестче
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:29

Зафиксировали на горячужку жалобу. Сказали, что ожидайте понедельника, возможно пересмотрят. Будет заседать кредитный комитет.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:31

Господа - пишим жалобу в управление по защите прав потребителей НБУ

nbu@bank.gov.ua

Я є клієнтом банку «Глобус» і тривалий час користувався їхньою депозитною картою «Відсоточка+» (договор № ___ від, рахунок № 2620_____________). Відсьогодні Банк заднім числом (!) змінив тарифи на обслуговування цієї карти, не повідомивши про це клієнтів банку належним чином (Відповідно до ст. 14.10 Закону України «Про платіжні системи і переказ грошей» банк зобов'язаний надіслати користувачу не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати, з якої застосовуватимуться зміни правил користування електронними платіжними засобами або тарифів на обслуговування електронного платіжного засобу, повідомивши про такі зміни). Коли обурені клієнти почали сьогодні зранку телефонувати на Гарячу лінію Банку, їм повідомили, що оновлені тарифи уже завантажені на сайті банку (https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... hka%2B.pdf). Це сталося сьогодні, 15.05.2020 р., приблизно о 11-00 ранку, а файл датований 14.05.2020 року, тобто вимоги про 30-денний термін грубо порушені. Коли ж клієнти почали вказувати техпідтримці Банку про цей нюанс, на сайті Банку оперативно додали «новину» нібито від 10 квітня 2020 року про зміну Тарифів, але от незадача – ця сторінка датується 15.05.2020 року, 12-50 годин. Скріншоти з датами додаю у аттачменті. Таким чином, має місце грубе порушення банком «Глобус» вимог НБУ, і більше того, не менше грубі шахрайські дії по «замітанню слідів» неправомірної діяльності банку. Наслідком цього є неправомірно нараховані комісії у розмірі ______ за р2р розрахунки по моїй карті «Відсоточка+». Якби я був належно поінформований про зміни тарифів по даному продукту ще 10.04.2020 року, то давно б уже перестав бути клієнтом цього банку. В зв’язку з цим прошу прийняти відповідні міри щодо недотримання банком «Глобус» законодавства України

З повагою, Іванов Іван Іванович, РНОКПП 1234567890Зображення
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Востаннє редагувалось IMPRINTER в П'ят 15 тра, 2020 13:31, всього редагувалось 1 раз.
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