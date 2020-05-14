В ПУМБ из Глобуса кто-то переводил? (можно в личку). Сейчас зашёл на сайт ПУМБа ,ввел данные карт - пишет, что никаких доп.сумм в виде комиссий списано не будет. Или Глобус все равно возьмёт? Дело в том, что я в марте-апреле так переводил - комиссий со стороны Глобуса не было, хотя КЦ утверждал, что должны брать 1%+10 грн
asteriks написав:В ПУМБ из Глобуса кто-то переводил? (можно в личку). Сейчас зашёл на сайт ПУМБа ,ввел данные карт - пишет, что никаких доп.сумм в виде комиссий списано не будет. Или Глобус все равно возьмёт? Дело в том, что я в марте-апреле так переводил - комиссий со стороны Глобуса не было, хотя КЦ утверждал, что должны брать 1%+10 грн
вы смешите? при чем тут пумб ) пумб пишет про комисси со своей стороны )) за услугу по переводу ... откуда пумб знает какие тарифы у глобуса ...
вы с любой кредитки зарядите любого банка вам пумб напишет что нет комисса но вас побюреют на 4%
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Я є клієнтом банку «Глобус» і тривалий час користувався їхньою депозитною картою «Відсоточка+» (договор № ___ від, рахунок № 2620_____________). Відсьогодні Банк заднім числом (!) змінив тарифи на обслуговування цієї карти, не повідомивши про це клієнтів банку належним чином (Відповідно до ст. 14.10 Закону України «Про платіжні системи і переказ грошей» банк зобов'язаний надіслати користувачу не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати, з якої застосовуватимуться зміни правил користування електронними платіжними засобами або тарифів на обслуговування електронного платіжного засобу, повідомивши про такі зміни). Коли обурені клієнти почали сьогодні зранку телефонувати на Гарячу лінію Банку, їм повідомили, що оновлені тарифи уже завантажені на сайті банку (https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... hka%2B.pdf). Це сталося сьогодні, 15.05.2020 р., приблизно о 11-00 ранку, а файл датований 14.05.2020 року, тобто вимоги про 30-денний термін грубо порушені. Коли ж клієнти почали вказувати техпідтримці Банку про цей нюанс, на сайті Банку оперативно додали «новину» нібито від 10 квітня 2020 року про зміну Тарифів, але от незадача – ця сторінка датується 15.05.2020 року, 12-50 годин. Скріншоти з датами додаю у аттачменті. Таким чином, має місце грубе порушення банком «Глобус» вимог НБУ, і більше того, не менше грубі шахрайські дії по «замітанню слідів» неправомірної діяльності банку. Наслідком цього є неправомірно нараховані комісії у розмірі ______ за р2р розрахунки по моїй карті «Відсоточка+». Якби я був належно поінформований про зміни тарифів по даному продукту ще 10.04.2020 року, то давно б уже перестав бути клієнтом цього банку. В зв’язку з цим прошу прийняти відповідні міри щодо недотримання банком «Глобус» законодавства України
З повагою, Іванов Іван Іванович, РНОКПП 1234567890
Востаннє редагувалось IMPRINTER в П'ят 15 тра, 2020 13:31, всього редагувалось 1 раз.
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