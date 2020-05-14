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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 632633634635

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
15%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
31
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:31

  anikola13 написав:Зафиксировали на горячужку жалобу. Сказали, что ожидайте понедельника, возможно пересмотрят. Будет заседать кредитный комитет.

До того моменту їх НБУ ви*бе в хвіст і гриву! Панове, викладайте хтось "рибу" жалоби і будемо довбати Гарячу Лінію НБУ! ОХРЕНІЛИ ПАСКУДИ!
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:32

  anikola13 написав:Зафиксировали на горячужку жалобу. Сказали, что ожидайте понедельника, возможно пересмотрят. Будет заседать кредитный комитет.

Тарифный может? До понедельника НБУ уже их выи...ть успеет
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:35

  Nighthawk написав:
  anikola13 написав:Зафиксировали на горячужку жалобу. Сказали, что ожидайте понедельника, возможно пересмотрят. Будет заседать кредитный комитет.

До того моменту їх НБУ ви*бе в хвіст і гриву! Панове, викладайте хтось "рибу" жалоби і будемо довбати Гарячу Лінію НБУ! ОХРЕНІЛИ ПАСКУДИ!

Гуня все-таки соблюдал каноны, поймали за руку - поизвинялся. А шарик - безбожник
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:44

Скажите, как сейчас без потерь снять деньги? Есть еще депозитная карта. Или комиссией загралили все. Я имею ввиду снять с депозитной, а на нее перевести с видсоточки через интернет-банкинг.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:52

  anikola13 написав:Скажите, как сейчас без потерь снять деньги?

Лучше всего пока не рыпаться, а подождать хотя бы понедельника
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:58

  IMPRINTER написав:Господа - пишим жалобу в управление по защите прав потребителей НБУ

nbu@bank.gov.ua

Я є клієнтом банку «Глобус» і тривалий час користувався їхньою депозитною картою «Відсоточка+» (договор № ___ від, рахунок № 2620_____________). Відсьогодні Банк заднім числом (!) змінив тарифи на ..............

Отправил, ждём реакции.
Прошу присоединятся.
Востаннє редагувалось Фантом в П'ят 15 тра, 2020 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:59

  Nighthawk написав:анове, викладайте хтось "рибу" жалоби і будемо довбати Гарячу Лінію НБУ! ОХРЕНІЛИ ПАСКУДИ!

Ну от наприклад:
Голові Національного банку України
Смолію Якову Васильовичу


ХХХХХХ ХХХ ХХХ
телефон: ХХХХ
адреса: ХХХ ХХХ

Заява

Я ____________ _______ ______ є клієнтом банку АТ «КБ «ГЛОБУС». Повідомляю Вас, що сьогодні 15.05.2020 банком були внесені істотні зміни до умов обслуговування карткового продукту “Відсоточка+”. Згідно з метаданими документу з тарифами, що розміщений на сайті банку, він був створений 14.05.2020 та розміщений на сайті 15.05.2020. Відповідна новина на сайті банку, хоча і датована 10.04.2020, станом на ранок 15.05.2020 була відсутня у публічному доступі, отже, клієнти банку не були належним чином повідомлені про внесення таких змін до тарифів продукту, що є грубим порушенням ст. 14.10 Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”. Вважаю, що такі дії з боку банку є неприпустимими. Прошу Вас втрутитися у ситуацію, що склалася і якомога швидше привести діяльність АТ «КБ «ГЛОБУС» у відповідність до законодавства України

Коментарі/правки вітаються.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:05

Re: Банк Глобус

ИМХО проблема не в банках.
Проблема в нашем корявом законодательстве.
Которое разрешает как угодно вывешивать извещение клиентов про изменения тарифов.
Петицию нужно писать на Президент что бы закон поменяли регламентирующий уведомление клиентов про изменение тарофов.
А то государство заганяют в смартфон - а тут элементарный порядок навести не могут.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:11

  mephala написав:ИМХО проблема не в банках.
Проблема в нашем корявом законодательстве.
Которое разрешает как угодно вывешивать извещение клиентов про изменения тарифов.
Петицию нужно писать на Президент что бы закон поменяли регламентирующий уведомление клиентов про изменение тарофов.
А то государство заганяют в смартфон - а тут элементарный порядок навести не могут.


да на сайте НБУ они должны все оприлюднивать и не иметь доступа к редактированию ...
илди сделать для этого отдельный сайт типа Прозорро - где все будут извещать о каких то изменениях ... но даже если атк - как это отслеживать .. каждый день заходиьть проверять?
ну и с другой стороны слать каждому письма уведомлять письменно это тоже технически невозможно. А если на мыло - всегда скажут мы отправили вам не пришло мы не причем.
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