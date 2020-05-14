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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:31
anikola13 написав:
Зафиксировали на горячужку жалобу. Сказали, что ожидайте понедельника, возможно пересмотрят. Будет заседать кредитный комитет.
До того моменту їх НБУ ви*бе в хвіст і гриву! Панове, викладайте хтось "рибу" жалоби і будемо довбати Гарячу Лінію НБУ! ОХРЕНІЛИ ПАСКУДИ!
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:32
anikola13 написав:
Зафиксировали на горячужку жалобу. Сказали, что ожидайте понедельника, возможно пересмотрят. Будет заседать кредитный комитет.
Тарифный может? До понедельника НБУ уже их выи...ть успеет
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:35
Nighthawk написав: anikola13 написав:
Зафиксировали на горячужку жалобу. Сказали, что ожидайте понедельника, возможно пересмотрят. Будет заседать кредитный комитет.
До того моменту їх НБУ ви*бе в хвіст і гриву! Панове, викладайте хтось "рибу" жалоби і будемо довбати Гарячу Лінію НБУ! ОХРЕНІЛИ ПАСКУДИ!
Гуня все-таки соблюдал каноны, поймали за руку - поизвинялся. А шарик - безбожник
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:44
Скажите, как сейчас без потерь снять деньги? Есть еще депозитная карта. Или комиссией загралили все. Я имею ввиду снять с депозитной, а на нее перевести с видсоточки через интернет-банкинг.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:52
anikola13 написав:
Скажите, как сейчас без потерь снять деньги?
Лучше всего пока не рыпаться, а подождать хотя бы понедельника
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:58
IMPRINTER написав:
Господа - пишим жалобу в управление по защите прав потребителей НБУnbu@bank.gov.ua
Я є клієнтом банку «Глобус» і тривалий час користувався їхньою депозитною картою «Відсоточка+» (договор № ___ від, рахунок № 2620_____________). Відсьогодні Банк заднім числом (!) змінив тарифи на ..............
Отправил, ждём реакции.
Прошу присоединятся.
Востаннє редагувалось Фантом
в П'ят 15 тра, 2020 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:59
Nighthawk написав:
анове, викладайте хтось "рибу" жалоби і будемо довбати Гарячу Лінію НБУ! ОХРЕНІЛИ ПАСКУДИ!
Ну от наприклад:
Голові Національного банку України
Смолію Якову Васильовичу
ХХХХХХ ХХХ ХХХ
телефон: ХХХХ
адреса: ХХХ ХХХ
Заява
Я ____________ _______ ______ є клієнтом банку АТ «КБ «ГЛОБУС». Повідомляю Вас, що сьогодні 15.05.2020 банком були внесені істотні зміни до умов обслуговування карткового продукту “Відсоточка+”. Згідно з метаданими документу з тарифами, що розміщений на сайті банку, він був створений 14.05.2020 та розміщений на сайті 15.05.2020. Відповідна новина на сайті банку, хоча і датована 10.04.2020, станом на ранок 15.05.2020 була відсутня у публічному доступі, отже, клієнти банку не були належним чином повідомлені про внесення таких змін до тарифів продукту, що є грубим порушенням ст. 14.10 Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”. Вважаю, що такі дії з боку банку є неприпустимими. Прошу Вас втрутитися у ситуацію, що склалася і якомога швидше привести діяльність АТ «КБ «ГЛОБУС» у відповідність до законодавства України
Коментарі/правки вітаються.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:05
ИМХО проблема не в банках.
Проблема в нашем корявом законодательстве.
Которое разрешает как угодно вывешивать извещение клиентов про изменения тарифов.
Петицию нужно писать на Президент что бы закон поменяли регламентирующий уведомление клиентов про изменение тарофов.
А то государство заганяют в смартфон - а тут элементарный порядок навести не могут.
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mephala
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:11
mephala написав:
ИМХО проблема не в банках.
Проблема в нашем корявом законодательстве.
Которое разрешает как угодно вывешивать извещение клиентов про изменения тарифов.
Петицию нужно писать на Президент что бы закон поменяли регламентирующий уведомление клиентов про изменение тарофов.
А то государство заганяют в смартфон - а тут элементарный порядок навести не могут.
да на сайте НБУ они должны все оприлюднивать и не иметь доступа к редактированию ...
илди сделать для этого отдельный сайт типа Прозорро - где все будут извещать о каких то изменениях ... но даже если атк - как это отслеживать .. каждый день заходиьть проверять?
ну и с другой стороны слать каждому письма уведомлять письменно это тоже технически невозможно. А если на мыло - всегда скажут мы отправили вам не пришло мы не причем.
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