IMPRINTER написав:

mephala написав: ИМХО проблема не в банках.

Проблема в нашем корявом законодательстве.

Которое разрешает как угодно вывешивать извещение клиентов про изменения тарифов.

Петицию нужно писать на Президент что бы закон поменяли регламентирующий уведомление клиентов про изменение тарофов.

А то государство заганяют в смартфон - а тут элементарный порядок навести не могут. ИМХО проблема не в банках.Проблема в нашем корявом законодательстве.Которое разрешает как угодно вывешивать извещение клиентов про изменения тарифов.Петицию нужно писать на Президент что бы закон поменяли регламентирующий уведомление клиентов про изменение тарофов.А то государство заганяют в смартфон - а тут элементарный порядок навести не могут.

да на сайте НБУ они должны все оприлюднивать и не иметь доступа к редактированию ...илди сделать для этого отдельный сайт типа Прозорро - где все будут извещать о каких то изменениях ... но даже если атк - как это отслеживать .. каждый день заходиьть проверять?ну и с другой стороны слать каждому письма уведомлять письменно это тоже технически невозможно. А если на мыло - всегда скажут мы отправили вам не пришло мы не причем.