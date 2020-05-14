Кстати - в выписке никаких комиссий нет.
Видать - на выходных будут рисовать. Задним числом, как обычно )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:21
Кстати - в выписке никаких комиссий нет.
Видать - на выходных будут рисовать. Задним числом, как обычно )
Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:22
Re: Банк Глобус
не зря этот банчик называли ШАРОМЫГОЙ
IMPRINTER - плюсую, катаем в НБУ
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:22
Кто-то сегодня пробовал выводить любую сумму? У меня с Алки не пустило два раза, с непонятными причинами через апп.
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 15 тра, 2020 14:26, всього редагувалось 2 разів.
Black Jack - White Business
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:26
зачем каждый день проверять? если честно вывешивать за 30 дней то можно успеть почитать. можно подписку прикрутить на интересующие продукты - только ввели изменение сразу приходит оповещение.
главное что бы был контроль за тем когда они вывешивают и что бы не могли изменить то что вывешивают.
а то были прецеденты что меняли условия вообще без никаких официальных документов. тупо подменяли файло и все.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:27
Re: Банк Глобус
Кому интересно можете тут еще поковыряться
Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:30
Так это ещё по-божески - нарисовали всего 0.2%.
А могли ж и 20% нарисовать. И 50%. И даже 100%. )
Если можно менять тарифы задним числом - чего мелочиться ? )
Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:32
Ціна питання 200 грн за Фонд.
В СоСо є 11% в Фарса 12%.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:37
Нет обоих в регионе. Но это не важно, походу ситуация приведет к выходу в кеш по всем банкам.
Black Jack - White Business
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:45
Ещё до этой "прекрасной новости" тянул Востоком 20грн, проверял нет ли после вчерашнего сбоев. Ушло без проблем. В понедельник, жду списания десятки комисса.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:48
mustbe
Зимой 2014/2015 во время самой лютой девальвации, Укргаз брал 10% за конвертацию валюты.
А Приват чуть раньше (осень 2014, пока не снизили лимит покупки валюты с 15000 до 3000) брал двойную комиссию за снятие евро с гривневых карт в европейских банкоматах
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