RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 634635636637638>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
15%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
31
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:21

Кстати - в выписке никаких комиссий нет.
Видать - на выходных будут рисовать. Задним числом, как обычно )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3949
З нами з: 27.12.17
Подякував: 91 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:22

Re: Банк Глобус

не зря этот банчик называли ШАРОМЫГОЙ
IMPRINTER - плюсую, катаем в НБУ
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
Повідомлень: 591
З нами з: 07.05.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:22

  Nighthawk написав:
  anikola13 написав:Скажите, как сейчас без потерь снять деньги? Есть еще депозитная карта. Или комиссией загралили все. Я имею ввиду снять с депозитной, а на нее перевести с видсоточки через интернет-банкинг.


Тарифи почитайте, побриють на 1% за б/г зарахування на депозитку....Там без камси тільки депокошти

Кто-то сегодня пробовал выводить любую сумму? У меня с Алки не пустило два раза, с непонятными причинами через апп.
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 15 тра, 2020 14:26, всього редагувалось 2 разів.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9575
З нами з: 03.11.08
Подякував: 710 раз.
Подякували: 2067 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:26

  IMPRINTER написав:
  mephala написав:ИМХО проблема не в банках.
Проблема в нашем корявом законодательстве.
Которое разрешает как угодно вывешивать извещение клиентов про изменения тарифов.
Петицию нужно писать на Президент что бы закон поменяли регламентирующий уведомление клиентов про изменение тарофов.
А то государство заганяют в смартфон - а тут элементарный порядок навести не могут.


да на сайте НБУ они должны все оприлюднивать и не иметь доступа к редактированию ...
илди сделать для этого отдельный сайт типа Прозорро - где все будут извещать о каких то изменениях ... но даже если атк - как это отслеживать .. каждый день заходиьть проверять?
ну и с другой стороны слать каждому письма уведомлять письменно это тоже технически невозможно. А если на мыло - всегда скажут мы отправили вам не пришло мы не причем.


зачем каждый день проверять? если честно вывешивать за 30 дней то можно успеть почитать. можно подписку прикрутить на интересующие продукты - только ввели изменение сразу приходит оповещение.
главное что бы был контроль за тем когда они вывешивают и что бы не могли изменить то что вывешивают.
а то были прецеденты что меняли условия вообще без никаких официальных документов. тупо подменяли файло и все.
mephala
 
Повідомлень: 6838
З нами з: 07.04.14
Подякував: 165 раз.
Подякували: 766 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:27

Re: Банк Глобус

Кому интересно можете тут еще поковыряться

Форма електронного звернення громадянина
mephala
 
Повідомлень: 6838
З нами з: 07.04.14
Подякував: 165 раз.
Подякували: 766 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:30

Так это ещё по-божески - нарисовали всего 0.2%.
А могли ж и 20% нарисовать. И 50%. И даже 100%. )
Если можно менять тарифы задним числом - чего мелочиться ? )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3949
З нами з: 27.12.17
Подякував: 91 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:32

  ruvex написав:
  Nighthawk написав:
  anikola13 написав:Скажите, как сейчас без потерь снять деньги? Есть еще депозитная карта. Или комиссией загралили все. Я имею ввиду снять с депозитной, а на нее перевести с видсоточки через интернет-банкинг.


Тарифи почитайте, побриють на 1% за б/г зарахування на депозитку....Там без камси тільки депокошти

Да нет похоже уже выхода с карты.

Ціна питання 200 грн за Фонд.
В СоСо є 11% в Фарса 12%.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33469
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1673 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:37

  Квесторе_поверніться написав:
  ruvex написав:Да нет похоже уже выхода с карты.

Ціна питання 200 грн за Фонд.
В СоСо є 11% в Фарса 12%.

Нет обоих в регионе. Но это не важно, походу ситуация приведет к выходу в кеш по всем банкам.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9575
З нами з: 03.11.08
Подякував: 710 раз.
Подякували: 2067 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:45

  ruvex написав:Кто-то сегодня пробовал выводить любую сумму? У меня с Алки не пустило два раза, с непонятными причинами через апп.

Ещё до этой "прекрасной новости" тянул Востоком 20грн, проверял нет ли после вчерашнего сбоев. Ушло без проблем. В понедельник, жду списания десятки комисса. :evil:
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2149
З нами з: 18.05.16
Подякував: 300 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:48

mustbe
Зимой 2014/2015 во время самой лютой девальвации, Укргаз брал 10% за конвертацию валюты.
А Приват чуть раньше (осень 2014, пока не снизили лимит покупки валюты с 15000 до 3000) брал двойную комиссию за снятие евро с гривневых карт в европейских банкоматах
asteriks
 
Повідомлень: 23
З нами з: 29.02.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 634635636637638>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gost2013, jump, klug, Ромасик, Вкладчик1234 і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1614, 1615, 1616
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16157 2244911
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 тра, 2020 15:38
ruvex
Піреус Банк МКБ 1 ... 131, 132, 133
Модератор » Сер 20 тра, 2009 15:30
1320 349787
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 тра, 2020 15:22
sens
Альфа-Банк 1 ... 8567, 8568, 8569
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
85682 10064893
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 тра, 2020 11:34
Alfa_Bank

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.