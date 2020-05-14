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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 635636637638>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
15%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
31
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:51

Квесторе_поверніться
Перепрошую, а який банк тут називають "Фарса"?
Те, що "СоСо" - це Форвард я знаю.
В темі про валютні ринки, один користувач писав, що тримає гривню під 15% на картці "Спортбанк"(банк Галс). Як йому вдалося таку ставку витягти-загадка, на сайтіГалсу по картках ставки суттєву нижчі
asteriks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:54

Квесторе_поверніться
За фонд - 400
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:57

  Amid написав:Квесторе_поверніться
За фонд - 400

У меня сегодня ГЛ шарика по остаткам также считала - условно "100 грн - 20 будет же 60". Вот 60 и есть. :mrgreen:
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[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:07

  Amid написав:Квесторе_поверніться
За фонд - 400

Так помилився.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:09

  asteriks написав:Квесторе_поверніться
Перепрошую, а який банк тут називають "Фарса"?
Те, що "СоСо" - це Форвард я знаю.
В темі про валютні ринки, один користувач писав, що тримає гривню під 15% на картці "Спортбанк"(банк Галс). Як йому вдалося таку ставку витягти-загадка, на сайтіГалсу по картках ставки суттєву нижчі

CoCo Це Соседка+Соседка = Конкорд
Фарс це Форвард.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:16

Re: Банк Глобус

ruvex написав:У меня сегодня ГЛ шарика по остаткам также считала - условно "100 грн - 20 будет же 60". Вот 60 и есть. :mrgreen:


Ну у меня вообще минус на счету. (
Хорошая карта была. RIP (((
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:23

Aps
Они загоняют відсоточку в минус за СМС-информирование? Т.е. каждый месяц -7 грн? А пени и штрафы за несанкционированный овер не начисляют и кредитную историю этим минусом не портят?
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:39

  klug написав:
  DENVER_S написав:
  IMPRINTER написав:мне в контакт центре сказали что изменения приняты протоколом № 14 от 04.05.2020 г

каким образом решение принятое 04.05.2020 г. могли огласить 10.04.2020 г.?

они заигрались

Запутались в показаниях. Это явный признак мошенничества.

Робіть скріни поки не пізно.

Гуглкеш показывает, что по состоянию на 12-05-2020 не было никакой новости от 10-04-2020
http://webcache.googleusercontent.com/s ... vosti.html
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:40

  Квесторе_поверніться написав:
  asteriks написав:Квесторе_поверніться
Перепрошую, а який банк тут називають "Фарса"?
Те, що "СоСо" - це Форвард я знаю.
В темі про валютні ринки, один користувач писав, що тримає гривню під 15% на картці "Спортбанк"(банк Галс). Як йому вдалося таку ставку витягти-загадка, на сайтіГалсу по картках ставки суттєву нижчі

CoCo Це Соседка+Соседка = Конкорд
Фарс це Форвард.

Але КоКо - це форвард :lol:
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:40

  Amid написав:Aps
Они загоняют відсоточку в минус за СМС-информирование? Т.е. каждый месяц -7 грн? А пени и штрафы за несанкционированный овер не начисляют и кредитную историю этим минусом не портят?

Они займутся этим позже, когда иные ресурсы станут недоступны. Если они вытворяют то, чего не было в тарифах...
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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