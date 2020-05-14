Квесторе_поверніться Перепрошую, а який банк тут називають "Фарса"? Те, що "СоСо" - це Форвард я знаю. В темі про валютні ринки, один користувач писав, що тримає гривню під 15% на картці "Спортбанк"(банк Галс). Як йому вдалося таку ставку витягти-загадка, на сайтіГалсу по картках ставки суттєву нижчі
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
asteriks написав:Квесторе_поверніться Перепрошую, а який банк тут називають "Фарса"? Те, що "СоСо" - це Форвард я знаю. В темі про валютні ринки, один користувач писав, що тримає гривню під 15% на картці "Спортбанк"(банк Галс). Як йому вдалося таку ставку витягти-загадка, на сайтіГалсу по картках ставки суттєву нижчі
CoCo Це Соседка+Соседка = Конкорд Фарс це Форвард.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
asteriks написав:Квесторе_поверніться Перепрошую, а який банк тут називають "Фарса"? Те, що "СоСо" - це Форвард я знаю. В темі про валютні ринки, один користувач писав, що тримає гривню під 15% на картці "Спортбанк"(банк Галс). Як йому вдалося таку ставку витягти-загадка, на сайтіГалсу по картках ставки суттєву нижчі
CoCo Це Соседка+Соседка = Конкорд Фарс це Форвард.