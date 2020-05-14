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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 636637638639640>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
15%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
31
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:41

Re: Банк Глобус

Amid написав:Aps
Они загоняют відсоточку в минус за СМС-информирование? Т.е. каждый месяц -7 грн? А пени и штрафы за несанкционированный овер не начисляют и кредитную историю этим минусом не портят?
У меня минус из-за п2п. Про смс не знаю. Надо просто отключить их и карту на полку.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:44

  Aps написав:
Amid написав:Aps
Они загоняют відсоточку в минус за СМС-информирование? Т.е. каждый месяц -7 грн? А пени и штрафы за несанкционированный овер не начисляют и кредитную историю этим минусом не портят?
У меня минус из-за п2п. Про смс не знаю. Надо просто отключить их и карту на полку.

СМС не відключається згідно тарифі. Була інфа, що якийсь час це можна було зробити, а потім стали відмовляти у відключенні.

P.S. панове, маєте вже дві "кози" на вибір - скаржимося активніше.
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:23

Перезвонили из банка, сказали, что комиссию вернут, а тарифы вступят в силу через месяц
AlexTk
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:32

Re: Банк Глобус

Поздно. Процесс пошел уже.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:32

Re: Банк Глобус

Хлопцы,звонил Остап,просил свиней не волноваться!Руководство приняло решени сдвинуть изменения в тарифах в след.месяце.Комиссии откатают взад.Детали будут папизже
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:33

  _Slava_ написав:Хлопцы,звонил Остап,просил свиней не волноваться!Руководство приняло решени сдвинуть изменения в тарифах в след.месяце.Комиссии откатают взад.Детали будут папизже


а мне нет ... а как стилил по началу .. была новость )))
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:35

  AlexTk написав:Перезвонили из банка, сказали, что комиссию вернут, а тарифы вступят в силу через месяц

Вважаю це офіційним визнанням підробки документів з метою отримання неправомірної вигоди з боку банку. Подивимося, що скаже НБУ,
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:38

Далеко не расходитесь, нам ещё примата валить за кешбек. Есть тут пострадавшие от него?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:38

Re: Банк Глобус

Интересно, сами откатили или получили люлей от НБУ?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:41

  Фантом написав:Интересно, сами откатили или получили люлей от НБУ?


или получили или поняли, что далеко зашли в фальсификациях ... ну и клиенты ж писали/звонили ... короче вариант "на лоха", что быдл0 все прохавает - не проканал.

з.ы. но мне пока не звонили и не писали - хотя я г0вна на вентиллятор им нормально подкинул
Востаннє редагувалось IMPRINTER в П'ят 15 тра, 2020 16:42, всього редагувалось 1 раз.
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IMPRINTER
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