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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:41
Amid написав:Aps
Они загоняют відсоточку в минус за СМС-информирование? Т.е. каждый месяц -7 грн? А пени и штрафы за несанкционированный овер не начисляют и кредитную историю этим минусом не портят?
У меня минус из-за п2п. Про смс не знаю. Надо просто отключить их и карту на полку.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:44
Aps написав:
Amid написав:Aps
Они загоняют відсоточку в минус за СМС-информирование? Т.е. каждый месяц -7 грн? А пени и штрафы за несанкционированный овер не начисляют и кредитную историю этим минусом не портят?
У меня минус из-за п2п. Про смс не знаю. Надо просто отключить их и карту на полку.
СМС не відключається згідно тарифі. Була інфа, що якийсь час це можна було зробити, а потім стали відмовляти у відключенні.
P.S. панове, маєте вже дві "кози" на вибір - скаржимося активніше.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:23
Перезвонили из банка, сказали, что комиссию вернут, а тарифы вступят в силу через месяц
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:32
Поздно. Процесс пошел уже.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:32
Хлопцы,звонил Остап,просил свиней не волноваться!Руководство приняло решени сдвинуть изменения в тарифах в след.месяце.Комиссии откатают взад.Детали будут папизже
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:33
_Slava_ написав:
Хлопцы,звонил Остап,просил свиней не волноваться!Руководство приняло решени сдвинуть изменения в тарифах в след.месяце.Комиссии откатают взад.Детали будут папизже
а мне нет ... а как стилил по началу .. была новость )))
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:35
AlexTk написав:
Перезвонили из банка, сказали, что комиссию вернут, а тарифы вступят в силу через месяц
Вважаю це офіційним визнанням підробки документів з метою отримання неправомірної вигоди з боку банку. Подивимося, що скаже НБУ,
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:38
Далеко не расходитесь, нам ещё примата валить за кешбек. Есть тут пострадавшие от него?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:38
Интересно, сами откатили или получили люлей от НБУ?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:41
Фантом написав:
Интересно, сами откатили или получили люлей от НБУ?
или получили или поняли, что далеко зашли в фальсификациях ... ну и клиенты ж писали/звонили ... короче вариант "на лоха", что быдл0 все прохавает - не проканал.
з.ы. но мне пока не звонили и не писали - хотя я г0вна на вентиллятор им нормально подкинул
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в П'ят 15 тра, 2020 16:42, всього редагувалось 1 раз.
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