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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:41
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:41
Фантом написав:
Интересно, сами откатили или получили люлей от НБУ?
Якщо було за сьогодні жалоб 10 в НБУ, то думаю, що вони вирішили по гарячому пістона вставити Погуляйкам... Дилетанти....
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:48
Вкладчик1234 написав:
Далеко не расходитесь, нам ещё примата валить за кешбек. Есть тут пострадавшие от него?
Конечно, и не мало.
Тренируемся на шарике, оттачиваем навыки эпистолярного жанра, готовимся к схватке с бегемотом )
По шарику - будет публичное покаяние ?
Или по-тихому вернут украденное только тем, кто заметил факт кражи и громко закричал "Караул" ?
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:48
Nighthawk написав: Фантом написав:
Интересно, сами откатили или получили люлей от НБУ?
Якщо було за сьогодні жалоб 10 в НБУ, то думаю, що вони вирішили по гарячому пістона вставити Погуляйкам... Дилетанти....
думаю напишут новость теперь, что в результате технического сбоя вызванного вирусом "Зеля" на сайте хаккеры подменили тарифы, была размещена новость задним числом и списаны комиссии. Банк вчасно все обнаружил и все вернет )))
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:48
IMPRINTER написав: Фантом написав:
Интересно, сами откатили или получили люлей от НБУ?
или получили или поняли, что далеко зашли в фальсификациях ... ну и клиенты ж писали/звонили ... короче вариант "на лоха", что быдл0 все прохавает - не проканал.
з.ы. но мне пока не звонили и не писали - хотя я г0вна на вентиллятор им нормально подкинул
Аналогично отписал в оба конца, уведомлений не поступало.
С сайта свой косяк пока тоже не убрали.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:50
AlexTk написав:
Перезвонили из банка, сказали, что комиссию вернут, а тарифы вступят в силу через месяц
А куди втікати з Шаромиги ще якщо СоСо і Фарс вже більше Фонду?
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:50
mustbe написав: Вкладчик1234 написав:
Далеко не расходитесь, нам ещё примата валить за кешбек. Есть тут пострадавшие от него?
Конечно, и не мало.
Тренируемся на шарике, оттачиваем навыки эпистолярного жанра, готовимся к схватке с бегемотом )
По шарику - будет публичное покаяние ?
Или по-тихому вернут украденное только тем, кто заметил факт кражи и громко закричал "Караул" ?
ну а вы думаете они напишут, что решили кинуть "лохов", что быдл0 все прохавает? ) спишут на технический сбой в оудшем случае - хотя тут не просто нарущение банковского законодательства - тут сознательтный подлог документов и когда им ткнули носом, что у них подлог тарифоф они вместо того, чтоб все откатить сделали подлог №2 с фейк-новостью задним числом.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:51
Вкладчик1234 написав:
Далеко не расходитесь, нам ещё примата валить за кешбек. Есть тут пострадавшие от него?
с приматом намного сложнее - в условиях написано что фонд 800К.
потому ихнее что решили дать всем - это честное купеческое.
которому в нашей БСУ верить нельзя.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:54
в общем испугались Свиномайдана
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:54
klug написав:
потім стали відмовляти у відключенні.
Навязування СМС це теж порушення Закону Про банки...
Теж слід стукати в НБУ шоб одумались. Ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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