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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 637638639640>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
15%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
31
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:41

Зображення
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:41

  Фантом написав:Интересно, сами откатили или получили люлей от НБУ?


Якщо було за сьогодні жалоб 10 в НБУ, то думаю, що вони вирішили по гарячому пістона вставити Погуляйкам... Дилетанти.... :mrgreen:
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:48

  Вкладчик1234 написав:Далеко не расходитесь, нам ещё примата валить за кешбек. Есть тут пострадавшие от него?

Конечно, и не мало.
Тренируемся на шарике, оттачиваем навыки эпистолярного жанра, готовимся к схватке с бегемотом )

По шарику - будет публичное покаяние ?
Или по-тихому вернут украденное только тем, кто заметил факт кражи и громко закричал "Караул" ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:48

  Nighthawk написав:
  Фантом написав:Интересно, сами откатили или получили люлей от НБУ?


Якщо було за сьогодні жалоб 10 в НБУ, то думаю, що вони вирішили по гарячому пістона вставити Погуляйкам... Дилетанти.... :mrgreen:


думаю напишут новость теперь, что в результате технического сбоя вызванного вирусом "Зеля" на сайте хаккеры подменили тарифы, была размещена новость задним числом и списаны комиссии. Банк вчасно все обнаружил и все вернет )))
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:48

  IMPRINTER написав:
  Фантом написав:Интересно, сами откатили или получили люлей от НБУ?


или получили или поняли, что далеко зашли в фальсификациях ... ну и клиенты ж писали/звонили ... короче вариант "на лоха", что быдл0 все прохавает - не проканал.

з.ы. но мне пока не звонили и не писали - хотя я г0вна на вентиллятор им нормально подкинул


Аналогично отписал в оба конца, уведомлений не поступало.
С сайта свой косяк пока тоже не убрали.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:50

  AlexTk написав:Перезвонили из банка, сказали, что комиссию вернут, а тарифы вступят в силу через месяц

А куди втікати з Шаромиги ще якщо СоСо і Фарс вже більше Фонду?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:50

  mustbe написав:
  Вкладчик1234 написав:Далеко не расходитесь, нам ещё примата валить за кешбек. Есть тут пострадавшие от него?

Конечно, и не мало.
Тренируемся на шарике, оттачиваем навыки эпистолярного жанра, готовимся к схватке с бегемотом )

По шарику - будет публичное покаяние ?
Или по-тихому вернут украденное только тем, кто заметил факт кражи и громко закричал "Караул" ?


ну а вы думаете они напишут, что решили кинуть "лохов", что быдл0 все прохавает? ) спишут на технический сбой в оудшем случае - хотя тут не просто нарущение банковского законодательства - тут сознательтный подлог документов и когда им ткнули носом, что у них подлог тарифоф они вместо того, чтоб все откатить сделали подлог №2 с фейк-новостью задним числом.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:51

  Вкладчик1234 написав:Далеко не расходитесь, нам ещё примата валить за кешбек. Есть тут пострадавшие от него?


с приматом намного сложнее - в условиях написано что фонд 800К.
потому ихнее что решили дать всем - это честное купеческое.
которому в нашей БСУ верить нельзя.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:54

в общем испугались Свиномайдана
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:54

Re: Банк Глобус

  klug написав:потім стали відмовляти у відключенні.

Навязування СМС це теж порушення Закону Про банки...
Теж слід стукати в НБУ шоб одумались. Ні?
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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