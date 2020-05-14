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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 637638639640

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
15%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
31
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:56

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:потім стали відмовляти у відключенні.

Навязування СМС це теж порушення Закону Про банки...
Теж слід стукати в НБУ шоб одумались. Ні?


ну то такэ ... НБУ обязывает информировать клиентов о транзакциях ... но НБУ не обязывает это делать бесплатно ... ну напишут вам что абонка 7 грн., а смс бесплатно что эьто изменит? ... эьто дискуссионный вопрос ... а, вот подлог - это уже крыть нечем, при чем уровень наглости привзошел Пляку.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:04

Про СМС Закон пише таке:
14.15. Користувач відповідно до умов договору зобов'язаний надати банку інформацію для здійснення контактів з ним, а банк зобов'язаний зберігати цю інформацію протягом дії договору.

Обов'язок банку щодо повідомлення користувача про здійснені операції з використанням електронного платіжного засобу користувача є виконаним:

у разі інформування банком користувача про кожну здійснену операцію відповідно до контактної інформації, наданої користувачем;

у разі відмови користувача від отримання повідомлень банку про здійснені операції з використанням електронного платіжного засобу користувача, про що зазначено в договорі.

Все ж вважаю, що наступним кроком має бути боротьба не з СМС, а з зав'ялими стовпчиками, де теж не все чисто: написано, що поповнення на умовах, які були при розміщенні депозиту, а на практиці змінили їх на ходу внутрішнім розпорядженням.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:14

  Квесторе_поверніться написав:
  Amid написав:Квесторе_поверніться
За фонд - 400

Так помилився.

За 40 копеек зайца в поле можно загнать. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:16

  IMPRINTER написав:в общем испугались Свиномайдана

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:16

  klug написав:Про СМС Закон пише таке:
14.15. Користувач відповідно до умов договору зобов'язаний надати банку інформацію для здійснення контактів з ним, а банк зобов'язаний зберігати цю інформацію протягом дії договору.

Обов'язок банку щодо повідомлення користувача про здійснені операції з використанням електронного платіжного засобу користувача є виконаним:

у разі інформування банком користувача про кожну здійснену операцію відповідно до контактної інформації, наданої користувачем;

у разі відмови користувача від отримання повідомлень банку про здійснені операції з використанням електронного платіжного засобу користувача, про що зазначено в договорі.

Все ж вважаю, що наступним кроком має бути боротьба не з СМС, а з зав'ялими стовпчиками, де теж не все чисто: написано, що поповнення на умовах, які були при розміщенні депозиту, а на практиці змінили їх на ходу внутрішнім розпорядженням.


уже все равно ... скока там за смс ... с платным выводом денег - этот банк уходить на свалку истории ... можно выкидывать все эти карты на мусорку и закрывать счета ...

Зображення
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:17

  Amid написав:Они загоняют відсоточку в минус за СМС-информирование?

Это уже не важно.
Этой карте осталось жить не больше месяца.
Большинство присутствующих, думаю, позакрывают к чертям свои видсоточки не позже середины июня
mustbe
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