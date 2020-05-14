klug написав:потім стали відмовляти у відключенні.
Навязування СМС це теж порушення Закону Про банки... Теж слід стукати в НБУ шоб одумались. Ні?
ну то такэ ... НБУ обязывает информировать клиентов о транзакциях ... но НБУ не обязывает это делать бесплатно ... ну напишут вам что абонка 7 грн., а смс бесплатно что эьто изменит? ... эьто дискуссионный вопрос ... а, вот подлог - это уже крыть нечем, при чем уровень наглости привзошел Пляку.
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14.15. Користувач відповідно до умов договору зобов'язаний надати банку інформацію для здійснення контактів з ним, а банк зобов'язаний зберігати цю інформацію протягом дії договору.
Обов'язок банку щодо повідомлення користувача про здійснені операції з використанням електронного платіжного засобу користувача є виконаним:
у разі інформування банком користувача про кожну здійснену операцію відповідно до контактної інформації, наданої користувачем;
у разі відмови користувача від отримання повідомлень банку про здійснені операції з використанням електронного платіжного засобу користувача, про що зазначено в договорі.
Все ж вважаю, що наступним кроком має бути боротьба не з СМС, а з зав'ялими стовпчиками, де теж не все чисто: написано, що поповнення на умовах, які були при розміщенні депозиту, а на практиці змінили їх на ходу внутрішнім розпорядженням.
14.15. Користувач відповідно до умов договору зобов'язаний надати банку інформацію для здійснення контактів з ним, а банк зобов'язаний зберігати цю інформацію протягом дії договору.
Обов'язок банку щодо повідомлення користувача про здійснені операції з використанням електронного платіжного засобу користувача є виконаним:
у разі інформування банком користувача про кожну здійснену операцію відповідно до контактної інформації, наданої користувачем;
у разі відмови користувача від отримання повідомлень банку про здійснені операції з використанням електронного платіжного засобу користувача, про що зазначено в договорі.
Все ж вважаю, що наступним кроком має бути боротьба не з СМС, а з зав'ялими стовпчиками, де теж не все чисто: написано, що поповнення на умовах, які були при розміщенні депозиту, а на практиці змінили їх на ходу внутрішнім розпорядженням.
уже все равно ... скока там за смс ... с платным выводом денег - этот банк уходить на свалку истории ... можно выкидывать все эти карты на мусорку и закрывать счета ...
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