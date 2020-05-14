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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 640641642643>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
15%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
31
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:45

  proftpd66 написав:
  mephala написав:
  IMPRINTER написав:уже все равно ... скока там за смс ... с платным выводом денег - этот банк уходить на свалку истории ... можно выкидывать все эти карты на мусорку и закрывать счета ...


почему на свалку?
он укргазовский прозапас живет и здравствует.
весь вопрос в балансе между %% которые капают на остаток и в стоимости выхода.



что сейчас изменилось?


0,2% за выход п2п
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:45

15 травня 2020, п`ятниця
Зміни до тарифів по банківському продукту «Відсоточка»

Шановні Клієнти, повідомляємо Вас, що банком 10 квітня 2020 року було прийнято рішення щодо внесення змін до тарифів по банківському продукту «Відсоточка» (тарифний план «Відсоточка» та «Відсоточка+»), який мав набути чинності 15 травня 2020 року.

Зважаючи на численні звернення Клієнтів, Банком прийнято рішення щодо відтермінування впровадження нових тарифів по продукту «Відсоточка» до 15 червня 2020 року.

З чинною редакцією тарифів та тарифами, які набудуть чинності 15 червня 2020 року, Ви можете ознайомитися за посиланням.


Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до Контакт-центру банку за телефоном: 0 800 300 392.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:46

  AlexTk написав:15 травня 2020, п`ятниця
Зміни до тарифів по банківському продукту «Відсоточка»

Шановні Клієнти, повідомляємо Вас, що банком 10 квітня 2020 року було прийнято рішення щодо внесення змін до тарифів по банківському продукту «Відсоточка» (тарифний план «Відсоточка» та «Відсоточка+»), який мав набути чинності 15 травня 2020 року.

Зважаючи на численні звернення Клієнтів, Банком прийнято рішення щодо відтермінування впровадження нових тарифів по продукту «Відсоточка» до 15 червня 2020 року.

З чинною редакцією тарифів та тарифами, які набудуть чинності 15 червня 2020 року, Ви можете ознайомитися за посиланням.


Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до Контакт-центру банку за телефоном: 0 800 300 392.

Де покаянна промова і посипання голови попелом? :) :) Покаяння нещиросердне. Не зараховано. Де сорі-бонус і відшкодування моральних стражданнь?
Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 15 тра, 2020 17:48, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:47

proftpd66
выход полностью обложили комисом. только покупки в магазе остались без мзды.
mephala
 
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Козак-характерник
Да черт с ним, с пеплом. Где деньги???
AlexTk
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:47

  AlexTk написав:Зважаючи на численні звернення Клієнтів, Банком прийнято рішення щодо відтермінування впровадження нових тарифів по продукту «Відсоточка» до 15 червня 2020 року.


:lol: я думал на техсбой сошлются )))
даже съехать не смогли по нормальному )) Погуляка одним словом )
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:49

  AlexTk написав:Козак-характерник
Да черт с ним, с пеплом. Где деньги???

Жлобус.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:50

  Козак-характерник написав:Де покаянна промова і посипання голови попелом? :) :) Покаяння нещиросердне. Не зараховано. Де сорі-бонус і відшкодування моральних стражданнь?


надо поймать мамедова и заставить облить себя зеленкой как в том ролике с несвидомой девочкой
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:13

Вернули комиссию за операции от 12.05
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:15

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Погуляйку в АТО надеюсь отправили?
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  #<1 ... 640641642643>
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