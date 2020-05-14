15 травня 2020, п`ятниця Зміни до тарифів по банківському продукту «Відсоточка»
Шановні Клієнти, повідомляємо Вас, що банком 10 квітня 2020 року було прийнято рішення щодо внесення змін до тарифів по банківському продукту «Відсоточка» (тарифний план «Відсоточка» та «Відсоточка+»), який мав набути чинності 15 травня 2020 року.
Зважаючи на численні звернення Клієнтів, Банком прийнято рішення щодо відтермінування впровадження нових тарифів по продукту «Відсоточка» до 15 червня 2020 року.
З чинною редакцією тарифів та тарифами, які набудуть чинності 15 червня 2020 року, Ви можете ознайомитися за посиланням.
Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до Контакт-центру банку за телефоном: 0 800 300 392.
AlexTk написав:15 травня 2020, п`ятниця Зміни до тарифів по банківському продукту «Відсоточка»
Шановні Клієнти, повідомляємо Вас, що банком 10 квітня 2020 року було прийнято рішення щодо внесення змін до тарифів по банківському продукту «Відсоточка» (тарифний план «Відсоточка» та «Відсоточка+»), який мав набути чинності 15 травня 2020 року.
Зважаючи на численні звернення Клієнтів, Банком прийнято рішення щодо відтермінування впровадження нових тарифів по продукту «Відсоточка» до 15 червня 2020 року.
З чинною редакцією тарифів та тарифами, які набудуть чинності 15 червня 2020 року, Ви можете ознайомитися за посиланням.
Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до Контакт-центру банку за телефоном: 0 800 300 392.
Де покаянна промова і посипання голови попелом? Покаяння нещиросердне. Не зараховано. Де сорі-бонус і відшкодування моральних стражданнь?
Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 15 тра, 2020 17:48, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.