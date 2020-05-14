там вручняк делают ... постепенно идет )))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:25
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:36
vollena71
Но осадок остался ))
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:45
Раз начали возвращать - может уже можно выводить ?
Никто не пробовал ? Или подождём полного возврата ?
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