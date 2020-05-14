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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 640641642643

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
15%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
31
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:25

  vollena71 написав:Вернули комиссию за операции от 12.05


там вручняк делают ... постепенно идет )))
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:36

vollena71
Но осадок остался :)))
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:45

Раз начали возвращать - может уже можно выводить ?
Никто не пробовал ? Или подождём полного возврата ?
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  #<1 ... 640641642643
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