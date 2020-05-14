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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 641642643644>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
15%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
31
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:25

  vollena71 написав:Вернули комиссию за операции от 12.05


там вручняк делают ... постепенно идет )))
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:36

vollena71
Но осадок остался :)))
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:45

Раз начали возвращать - может уже можно выводить ?
Никто не пробовал ? Или подождём полного возврата ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:55

  mustbe написав:Раз начали возвращать - может уже можно выводить ?
Никто не пробовал ? Или подождём полного возврата ?

А чого чекати. Я все вивів ще півтори години тому. Після того як прийшло повернення списаних сьогодні комісій - вивів і їх. Залишок 0. Чого ще чекати?
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:04

Так вернули ещё не всё, по крайней мере - мне
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:08

Re: Банк Глобус

Пополняшка на 10 грн. появилась.
Взял 3 раза.
Сейчас снова нет.
Чудеса!
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:32

  ukrprom2014 написав:Пополняшка на 10 грн. появилась.
Взял 3 раза.
Сейчас снова нет.
Чудеса!

І хочеться Вам такими копійками бавитись. :)
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:44

  Квесторе_поверніться написав:
  ukrprom2014 написав:Пополняшка на 10 грн. появилась.
Взял 3 раза.
Сейчас снова нет.
Чудеса!

І хочеться Вам такими копійками бавитись. :)

Мало выпула от много-не так уж и мало )
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:44

  IMPRINTER написав:
  AlexTk написав:Зважаючи на численні звернення Клієнтів, Банком прийнято рішення щодо відтермінування впровадження нових тарифів по продукту «Відсоточка» до 15 червня 2020 року.


:lol: я думал на техсбой сошлются )))
даже съехать не смогли по нормальному )) Погуляка одним словом )

Съехали, как им кажется по накатанному, в своем стиле мошенника, клиент нищеброд слезно молил и банк смилостивился, вошел в положение и оставил корыто на месяц.
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 15 тра, 2020 19:46, всього редагувалось 1 раз.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:45

Квесторе_поверніться
Тіки заради любові до мистетцтва :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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