Один день вернули, еще остался второй.
п.с. Судя из результатов по деятельности банков, чистка БС только усилила беспредел и вседозволенность.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:48
Re: Банк Глобус
Один день вернули, еще остался второй.
п.с. Судя из результатов по деятельности банков, чистка БС только усилила беспредел и вседозволенность.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:58
Упс, пришло пополнение на 100 грн, походу меня тоже побрили за среду в минус
фиг догадаешься без инфы с форума
Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:59
Хоть вернули и не всё - вывел всё с В+.
Погуляка комис не снял
Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:00
так комисс не брали сразу ... тут хитро как то на сл день ... не онлайном
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:04
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:15
AlexTk
Порівняв файли "діє до 15.06.2020" та "набуває чинності після 15.06.2020" - в обох п.3.5.5.2 - 0,2% від суми (min 10 грн, max 2000 грн)
Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:21
2.5.2.2.
В старом, утвержденном - нет такой графы.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
|