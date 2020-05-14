RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 641642643644

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
15%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
31
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:48

Re: Банк Глобус

Один день вернули, еще остался второй.
п.с. Судя из результатов по деятельности банков, чистка БС только усилила беспредел и вседозволенность.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9584
З нами з: 03.11.08
Подякував: 711 раз.
Подякували: 2067 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:58

  Stringer написав:Писец какие самки собак :evil:
вот уж судьба отвела - вчера единственный перерыв сделал.
Теперь Видсоточка окончательно превратилась в кусок овна

Упс, пришло пополнение на 100 грн, походу меня тоже побрили за среду в минус :(
фиг догадаешься без инфы с форума
Stringer
 
Повідомлень: 11107
З нами з: 23.01.13
Подякував: 318 раз.
Подякували: 1558 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:59

Хоть вернули и не всё - вывел всё с В+.
Погуляка комис не снял
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3957
З нами з: 27.12.17
Подякував: 91 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:00

  mustbe написав:Хоть вернули и не всё - вывел всё с В+.
Погуляка комис не снял


так комисс не брали сразу ... тут хитро как то на сл день ... не онлайном
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37228
З нами з: 06.08.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 5921 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:00

ruvex за когда вернули?
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1020
З нами з: 04.12.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:04

  Кассандра написав:ruvex за когда вернули?

Одинаковые суммы были за 13 и 14, думаю за первое.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9584
З нами з: 03.11.08
Подякував: 711 раз.
Подякували: 2067 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:15

AlexTk

Порівняв файли "діє до 15.06.2020" та "набуває чинності після 15.06.2020" - в обох п.3.5.5.2 - 0,2% від суми (min 10 грн, max 2000 грн)
asteriks
 
Повідомлень: 24
З нами з: 29.02.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:21

  asteriks написав:AlexTk

Порівняв файли "діє до 15.06.2020" та "набуває чинності після 15.06.2020" - в обох п.3.5.5.2 - 0,2% від суми (min 10 грн, max 2000 грн)

2.5.2.2.
В старом, утвержденном - нет такой графы.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9584
З нами з: 03.11.08
Подякував: 711 раз.
Подякували: 2067 раз.
 
Профіль
1
6
2
  #<1 ... 641642643644
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], klug, la9, MASolomko, melkh, ramaz, Кочевник і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4049, 4050, 4051
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
40502 4911745
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 тра, 2020 20:04
omb
А-Банк 1 ... 1615, 1616, 1617
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16161 2245245
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 тра, 2020 20:01
omb
Альфа-Банк 1 ... 8567, 8568, 8569
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
85688 10065591
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 тра, 2020 19:09
ukrprom2014

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16807)
15.05.2020 20:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.