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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:33
Коллеги! А каково мне?! Я в начале месяца мужу сказала чтобы завязывал с шариком. А он мне - всё это твои ахи-страхи, не переживай, всё ок! Сейчас проверили все аккаунты - везде недостача. А муж сегодня ещё и по полтиннику завёл на наши 3 акка
Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:33
А главное побрить в праздничные здесь дни для свиней.
Кощунство.
Нужен ковчег, срочно.
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 15 тра, 2020 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:38
Вы что-то не то смотрите.
В старых тарифах
2.5.2.2. З картки на картку за допомогою сервісу MasterCard MoneySend * - Окремо плата не стягується
В новых тарифах
2.5.2.2. З картки на картку за допомогою сервісу MasterCard MoneySend * - 0,2%
Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:15
Да, сейчас - всё верно, отбой
Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:52
Подскажите, если на карте 0 - будет списыавться по 7 грн за смс? в минус загнать могут?
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