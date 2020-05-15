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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:33
Коллеги! А каково мне?! Я в начале месяца мужу сказала чтобы завязывал с шариком. А он мне - всё это твои ахи-страхи, не переживай, всё ок! Сейчас проверили все аккаунты - везде недостача. А муж сегодня ещё и по полтиннику завёл на наши 3 акка
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Кассандра
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:33
la9 написав: mustbe написав: asteriks написав:
Порівняв файли "діє до 15.06.2020" та "набуває чинності після 15.06.2020" - в обох п.3.5.5.2 - 0,2% від суми (min 10 грн, max 2000 грн)
Да, так и есть. Сказочные дeбилы
Вы не то смотрите. СвиноБунт поднялся от того, что втихаря изменили п. 2.5.2.2. в новой версии, и хотели побрить свиней не с 15.06, а уже в этом месяце.
Свини очень не любят, когда их бреют без их согласия
А главное побрить в праздничные здесь дни для свиней.
Кощунство.
Кассандра написав:
Коллеги! А каково мне?! Я в начале месяца мужу сказала чтобы завязывал с шариком. А он мне - всё это твои ахи-страхи, не переживай, всё ок! Сейчас проверили все аккаунты - везде недостача. А муж сегодня ещё и по полтиннику завёл на наши 3 акка
Нужен ковчег, срочно.
Востаннє редагувалось ruvex
в П'ят 15 тра, 2020 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:38
asteriks написав:AlexTk
Порівняв файли "діє до 15.06.2020" та "набуває чинності після 15.06.2020" - в обох п.3.5.5.2 - 0,2% від суми (min 10 грн, max 2000 грн)
Вы что-то не то смотрите.
В старых тарифах 2.5.2.2
. З картки на картку за допомогою сервісу MasterCard MoneySend * - Окремо плата не стягується
В новых тарифах 2.5.2.2
. З картки на картку за допомогою сервісу MasterCard MoneySend * - 0,2%
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AlexTk
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:15
Да, сейчас - всё верно, отбой
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mustbe
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:52
Подскажите, если на карте 0 - будет списыавться по 7 грн за смс? в минус загнать могут?
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Sergion
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:58
Sergion написав:
Подскажите, если на карте 0 - будет списыавться по 7 грн за смс? в минус загнать могут?
Да х 2.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:11
Майское сало приедет в пятницу 29 мая, в обед, часа в 3.
Не знаю кто как, но я в 15:05 кеды в руки - и айда прощаться с шариком
Востаннє редагувалось mustbe
в П'ят 15 тра, 2020 22:39, всього редагувалось 1 раз.
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mustbe
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:38
ruvex написав: Amid написав:
Если бы карту не загоняли в минус, то можно было бы оставить на полке, вдруг через год что-то поменялось бы к лучшему. К тому же, ехать закрывать карту тоже не бесплатно. Это бензин палить и рабочее время тратить.
С другой стороны деньгами, которые здесь могут остаться, пользоваться оперативно без комиса нельзя, ну и +7 каждый месяц - пока.
Ну даа, с их комисс 0.2% (10грн мин) при оперативном использовании сумм под 80К/мес у меня выходит порядка 8..8.5% годовых грязными. Да я лучше у Вали или Алки под такой % гроши оставлю. Еще и на абонке там сэкономлю
И без СМС-инфо
Адью, Шарик, не кашляй
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:46
clientage
учитывая комис 0,2% если деньги отлежать меньше восьми!!! дней то еще и в минус уйдешь
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mephala
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