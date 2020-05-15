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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 643644645646>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:33

Коллеги! А каково мне?! Я в начале месяца мужу сказала чтобы завязывал с шариком. А он мне - всё это твои ахи-страхи, не переживай, всё ок! Сейчас проверили все аккаунты - везде недостача. А муж сегодня ещё и по полтиннику завёл на наши 3 акка :(
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:33

  la9 написав:
  mustbe написав:
  asteriks написав:Порівняв файли "діє до 15.06.2020" та "набуває чинності після 15.06.2020" - в обох п.3.5.5.2 - 0,2% від суми (min 10 грн, max 2000 грн)

Да, так и есть. Сказочные дeбилы

Вы не то смотрите. СвиноБунт поднялся от того, что втихаря изменили п. 2.5.2.2. в новой версии, и хотели побрить свиней не с 15.06, а уже в этом месяце.
Свини очень не любят, когда их бреют без их согласия :D

А главное побрить в праздничные здесь дни для свиней.
Кощунство.

  Кассандра написав:Коллеги! А каково мне?! Я в начале месяца мужу сказала чтобы завязывал с шариком. А он мне - всё это твои ахи-страхи, не переживай, всё ок! Сейчас проверили все аккаунты - везде недостача. А муж сегодня ещё и по полтиннику завёл на наши 3 акка :(

Нужен ковчег, срочно.
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 15 тра, 2020 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:38

  asteriks написав:AlexTk

Порівняв файли "діє до 15.06.2020" та "набуває чинності після 15.06.2020" - в обох п.3.5.5.2 - 0,2% від суми (min 10 грн, max 2000 грн)


Вы что-то не то смотрите.

В старых тарифах
2.5.2.2. З картки на картку за допомогою сервісу MasterCard MoneySend * - Окремо плата не стягується

В новых тарифах
2.5.2.2. З картки на картку за допомогою сервісу MasterCard MoneySend * - 0,2%
AlexTk
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:15

Да, сейчас - всё верно, отбой
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:52

Подскажите, если на карте 0 - будет списыавться по 7 грн за смс? в минус загнать могут?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:58

  Sergion написав:Подскажите, если на карте 0 - будет списыавться по 7 грн за смс? в минус загнать могут?

Да х 2.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:11

Майское сало приедет в пятницу 29 мая, в обед, часа в 3.
Не знаю кто как, но я в 15:05 кеды в руки - и айда прощаться с шариком
Востаннє редагувалось mustbe в П'ят 15 тра, 2020 22:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:38

  ruvex написав:
  Amid написав:Если бы карту не загоняли в минус, то можно было бы оставить на полке, вдруг через год что-то поменялось бы к лучшему. К тому же, ехать закрывать карту тоже не бесплатно. Это бензин палить и рабочее время тратить.

С другой стороны деньгами, которые здесь могут остаться, пользоваться оперативно без комиса нельзя, ну и +7 каждый месяц - пока.

Ну даа, с их комисс 0.2% (10грн мин) при оперативном использовании сумм под 80К/мес у меня выходит порядка 8..8.5% годовых грязными. Да я лучше у Вали или Алки под такой % гроши оставлю. Еще и на абонке там сэкономлю 8)
И без СМС-инфо :mrgreen:
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... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
учитывая комис 0,2% если деньги отлежать меньше восьми!!! дней то еще и в минус уйдешь :mrgreen:
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