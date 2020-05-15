Точно. Вообщем даж у загонщиков верблюдов веселее будет
Вообщем, чувствую Шарику нуна дать отдохнуть летом, переосмыслить свою тарифную политику. А то похоже укачало его на качельках, головка закружилась у проказника то
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:55
Точно. Вообщем даж у загонщиков верблюдов веселее будет
Вообщем, чувствую Шарику нуна дать отдохнуть летом, переосмыслить свою тарифную политику. А то похоже укачало его на качельках, головка закружилась у проказника то
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:05
Re: Банк Глобус
При закрытии счета надо на карте оставлять 7 грн? Как оно вообще происходит? А если например на карте есть деньги и я пришел закрыть счёт?
Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:06
Та загонщики - просто меценаты.
Укачало погуляке майское солнышко буйну головушку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:56
Не, по-моему уже дошутились и пациенту нужен полноценный отдых, возможно лечение психологического эго на почве весеннего обострения.
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