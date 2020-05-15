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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 643644645646

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:55

  mephala написав:clientage
учитывая комис 0,2% если деньги отлежать меньше восьми!!! дней то еще и в минус уйдешь :mrgreen:

Точно. Вообщем даж у загонщиков верблюдов веселее будет :P

Вообщем, чувствую Шарику нуна дать отдохнуть летом, переосмыслить свою тарифную политику. А то похоже укачало его на качельках, головка закружилась у проказника то :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:04

clientage вам бы всё шутить да хихикать :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:05

Re: Банк Глобус

При закрытии счета надо на карте оставлять 7 грн? Как оно вообще происходит? А если например на карте есть деньги и я пришел закрыть счёт?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:06

  clientage написав:Вообщем даж у загонщиков верблюдов веселее будет :P
Вообщем, чувствую Шарику нуна дать отдохнуть летом, переосмыслить свою тарифную политику. А то похоже укачало его на качельках, головка закружилась у проказника то :mrgreen:

Та загонщики - просто меценаты.
Укачало погуляке майское солнышко буйну головушку
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:56

  Кассандра написав:clientage вам бы всё шутить да хихикать :roll:

Не, по-моему уже дошутились и пациенту нужен полноценный отдых, возможно лечение психологического эго на почве весеннего обострения.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 02:40

  Maksi2 написав:Позорный банк, жалуйтесь сюда: nbu@bank.gov.ua
их так вздрючат - мало не покажется.

В свободной форме, без всяких шаблонов, не под копирку как стадо свиней, а своими словами, описываете на что жалуетесь и нажимаете "отправить". На письма с одинаковым текстом - я бы нажал СПАМ.
  mephala написав:ИМХО проблема не в банках.
Проблема в нашем корявом законодательстве.
Которое разрешает как угодно вывешивать извещение клиентов про изменения тарифов.
Петицию нужно писать на Президент что бы закон поменяли регламентирующий уведомление клиентов про изменение тарофов.
А то государство заганяют в смартфон - а тут элементарный порядок навести не могут.

Давно пора, централизовано, всем форумом.
Maksi2
 
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