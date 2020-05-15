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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:55
mephala написав:clientage
учитывая комис 0,2% если деньги отлежать меньше восьми!!! дней то еще и в минус уйдешь
Точно. Вообщем даж у загонщиков верблюдов веселее будет
Вообщем, чувствую Шарику нуна дать отдохнуть летом, переосмыслить свою тарифную политику. А то похоже укачало его на качельках, головка закружилась у проказника то
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:04
clientage
вам бы всё шутить да хихикать
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Кассандра
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:05
При закрытии счета надо на карте оставлять 7 грн? Как оно вообще происходит? А если например на карте есть деньги и я пришел закрыть счёт?
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andreyiskra
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:06
clientage написав:
Вообщем даж у загонщиков верблюдов веселее будет
Вообщем, чувствую Шарику нуна дать отдохнуть летом, переосмыслить свою тарифную политику. А то похоже укачало его на качельках, головка закружилась у проказника то
Та загонщики - просто меценаты.
Укачало погуляке майское солнышко буйну головушку
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:56
Кассандра написав:clientage
вам бы всё шутить да хихикать
Не, по-моему уже дошутились и пациенту нужен полноценный отдых, возможно лечение психологического эго на почве весеннего обострения.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 02:40
Maksi2 написав:
Позорный банк, жалуйтесь сюда: nbu@bank.gov.ua
их так вздрючат - мало не покажется.
В свободной форме, без всяких шаблонов, не под копирку как стадо свиней, а своими словами, описываете на что жалуетесь и нажимаете "отправить". На письма с одинаковым текстом - я бы нажал СПАМ.
mephala написав:
ИМХО проблема не в банках.
Проблема в нашем корявом законодательстве.
Которое разрешает как угодно вывешивать извещение клиентов про изменения тарифов.
Петицию нужно писать на Президент что бы закон поменяли регламентирующий уведомление клиентов про изменение тарофов.
А то государство заганяют в смартфон - а тут элементарный порядок навести не могут.
Давно пора, централизовано, всем форумом.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 08:47
Видимо, уж слишком дружно свиньи пели песню про крылатые качели на майские)
Вот и лопнуло шариково терпение
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Додано: Суб 16 тра, 2020 10:07
andreyiskra написав:
При закрытии счета надо на карте оставлять 7 грн? Как оно вообще происходит? А если например на карте есть деньги и я пришел закрыть счёт?
До 100 грн. перевод в связи с закрытием счета бесплатно. Больше - 2% вроде.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 11:40
AlexTk написав:
Банк списал комиссию 0.2% за p2p переводы сторонним сервисом с "Відсоточка+". В кол-центре сказали, что есть изменения в Тарифном плане, на сайте никаких изменений не вижу. Написал в info@globusbank.com.ua
требование вернуть комиссию.
Коллеги, гляньте у себя, нет ли списаний за платежи за последние 1-2 дня.
Исчезли 10 грн. после перевода 5000 грн. В выписке ни слова, просто исчезли и всё.
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