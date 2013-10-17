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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 тра, 2020 18:58
Re: Банк Глобус
Мне не вернули.
Додано: Суб 16 тра, 2020 21:37
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Додано: Суб 16 тра, 2020 21:50
Остап - не виноват !
Это всё злобный Погуляка )
Додано: Суб 16 тра, 2020 21:56
Додано: Суб 16 тра, 2020 22:21
Знакомимся
Нам нужно заводить свой " ̶М̶и̶р̶о̶ Свинотворец" ... т.к. наглость банкиров переходит все грани
Знакомимся ...
Иванна Погуляйко - Начальник управления платежных систем и карточных продуктов ГЛОБУС БАНКА - главная фальсификаторша Глобус Банка
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Додано: Суб 16 тра, 2020 22:36
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 16 тра, 2020 22:43
Если без шуток:
Банк ещё в прошлом году сказал: физики нам не нужны.
А сейчас - добавил: совсем-совсем не нужны.
Основной вектор: строители, кредитование, первичка, застройщики.
Физики - пшлинах. Будем сами свои строй-схемы крутить.
Так что - ловить тут уже нечего.
ЗЫ. А Погуляйка эта раньше в газмясе работала.
Интересно - уволят ? Или хоть пожурят ?
Додано: Суб 16 тра, 2020 22:49
mustbe
в газмясе? а когда она в шарик перешла?
а то в сентябре прошлого года газмяс такой же фортель выкинул
ввел 0,5% за исходящее п2п не важно каким сервисом. причем так само как и тут - в день как вывесили новые тарифы на сайте начали лупить комис.
я писал жалобу на газмяс в НБУ - но мою претензию они тупо перенаправили газмясу разбираться с проблемой. а газмяс написал что я сам дурак - они все опубликовали вовермя. канеш предварительно запилив задним числом новость на сайте.
кейс 1 в 1 с тем что сделали в шарике.
только в газмясе я один кипишевал. выхлопу ноль вышло - сошло все с рук шулерам.
тут нас слава богу банда.
Додано: Суб 16 тра, 2020 23:01
mephala
но она в глобусе уже дольше )) так что в газе вас побрил кто-то другой ) ученик погуляйки )))
мамедов привел же свою газ-команду ... понятно
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Додано: Суб 16 тра, 2020 23:21
Еще до конца нет определенности по текущим вопросам:
- сняли ли списание комиса
- вернули ли все награбленное
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