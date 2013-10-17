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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 645646647648>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 18:58

Re: Банк Глобус

Мне не вернули.
reef
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 21:37

  reef написав:Мне не вернули.


значит в понедельник продолжим изнасилование Остапа
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 21:50

Остап - не виноват !
Это всё злобный Погуляка )
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 21:56

  IMPRINTER написав:
  reef написав:Мне не вернули.


значит в понедельник продолжим изнасилование Остапа

Остап - нач КЦ, возвратом занимается другой отдел.
И они вроде продлили трапезу до 15.06, нет?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 22:21

Знакомимся

Нам нужно заводить свой " ̶М̶и̶р̶о̶ Свинотворец" ... т.к. наглость банкиров переходит все грани

Знакомимся ...

Иванна Погуляйко - Начальник управления платежных систем и карточных продуктов ГЛОБУС БАНКА - главная фальсификаторша Глобус Банка

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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 22:36

  IMPRINTER написав:Нам нужно заводить свой " ̶М̶и̶р̶о̶ Свинотворец" ... т.к. наглость банкиров переходит все грани

Знакомимся ...

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 22:43

Если без шуток:
Банк ещё в прошлом году сказал: физики нам не нужны.
А сейчас - добавил: совсем-совсем не нужны.
Основной вектор: строители, кредитование, первичка, застройщики.
Физики - пшлинах. Будем сами свои строй-схемы крутить.
Так что - ловить тут уже нечего.

ЗЫ. А Погуляйка эта раньше в газмясе работала.
Интересно - уволят ? Или хоть пожурят ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 22:49

mustbe
в газмясе? а когда она в шарик перешла?
а то в сентябре прошлого года газмяс такой же фортель выкинул
ввел 0,5% за исходящее п2п не важно каким сервисом. причем так само как и тут - в день как вывесили новые тарифы на сайте начали лупить комис.
я писал жалобу на газмяс в НБУ - но мою претензию они тупо перенаправили газмясу разбираться с проблемой. а газмяс написал что я сам дурак - они все опубликовали вовермя. канеш предварительно запилив задним числом новость на сайте.
кейс 1 в 1 с тем что сделали в шарике.
только в газмясе я один кипишевал. выхлопу ноль вышло - сошло все с рук шулерам.
тут нас слава богу банда.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 23:01

mephala


но она в глобусе уже дольше )) так что в газе вас побрил кто-то другой ) ученик погуляйки )))

мамедов привел же свою газ-команду ... понятно
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 23:21

  Кассандра написав:
  IMPRINTER написав:
  reef написав:Мне не вернули.


значит в понедельник продолжим изнасилование Остапа

Остап - нач КЦ, возвратом занимается другой отдел.
И они вроде продлили трапезу до 15.06, нет?

Еще до конца нет определенности по текущим вопросам:
- сняли ли списание комиса
- вернули ли все награбленное
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