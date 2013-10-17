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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 тра, 2020 23:36
ruvex
ну тада, как сказал Импринтер, в понедельник пусть не расслабляются
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Додано: Суб 16 тра, 2020 23:39
IMPRINTER написав:mephala
но она в глобусе уже дольше )) так что в газе вас побрил кто-то другой ) ученик погуляйки )))
мамедов привел же свою газ-команду ... понятно
да тут отличие только в том что быстрее все произошло.
а так все 1 в 1.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 23:42
mephala написав: IMPRINTER написав:mephala
но она в глобусе уже дольше )) так что в газе вас побрил кто-то другой ) ученик погуляйки )))
мамедов привел же свою газ-команду ... понятно
да тут отличие только в том что быстрее все произошло.
а так все 1 в 1.
Таких совпадений не бывает, тем более случайностей.
Разве, что кто-то кого-то консультировал, но ноги одни у дороги.
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