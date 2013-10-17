Додано: Нед 17 тра, 2020 15:29

Приветствую всю честнУю компанию!

Ветку прочитал только сегодня (ух, сколько нервов сэкономил).

Учитывая, что у меня здесь почти под фонд... было бы грустно.

А теперь вопрос.

12.05. перебрасывал на Приват.

13.05. и 15.05. - пополнял Б5 в ТАСе (я так часто делаю). Нигде вроде никаких денег параллельно не списывало (остаток тот же, что и должен быть).

Т.е., как я понял, у кого-то списывало, у кого-то нет, да?



Но зато сегодня был другой прикол (я писал на ветке ТАСа). Две попытки пополнить карту Б5 с Видсоточки -и оба раза не пришла СМСка. Такое сегодня у кого-то было?