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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 тра, 2020 23:36
ruvex ну тада, как сказал Импринтер, в понедельник пусть не расслабляются
Додано: Суб 16 тра, 2020 23:39
Додано: Суб 16 тра, 2020 23:42
В подобные случайности не верю, таких совпадений не бывает.
Разве, что кто-то кого-то консультировал.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 15:29
Приветствую всю честнУю компанию!
Ветку прочитал только сегодня (ух, сколько нервов сэкономил).
Учитывая, что у меня здесь почти под фонд... было бы грустно.
А теперь вопрос.
12.05. перебрасывал на Приват.
13.05. и 15.05. - пополнял Б5 в ТАСе (я так часто делаю). Нигде вроде никаких денег параллельно не списывало (остаток тот же, что и должен быть).
Т.е., как я понял, у кого-то списывало, у кого-то нет, да?
Но зато сегодня был другой прикол (я писал на ветке ТАСа). Две попытки пополнить карту Б5 с Видсоточки -и оба раза не пришла СМСка. Такое сегодня у кого-то было?
Додано: Нед 17 тра, 2020 17:18
Искатель всех подрили по разному .. непонятно по какому принципу - скорей всего по клирингу у кого он был у того побрили
насчет смс бывает
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Додано: Нед 17 тра, 2020 20:09
Усё правильно. За 13-е вернули, за 14-е нет, за 15-е не успели списать. Ждём понедельника.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Нед 17 тра, 2020 20:19
Фантом за 15-е походу технари должны были откючить комис, по 14-му - должны вернуть в пнд. Но в одном вы правы - расслабляться нельзя! И если завтра что-то пойдёт не так, то натиск ослаблять низззя
Додано: Нед 17 тра, 2020 20:52
тут не тока дата операции влияет но и смотря каким сервисом переводили ... они по разному клирятся
ну в общем затра остапа снова начнем теребить
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