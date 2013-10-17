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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 645646647648

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 23:36

ruvex ну тада, как сказал Импринтер, в понедельник пусть не расслабляются :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 23:39

  IMPRINTER написав:mephala


но она в глобусе уже дольше )) так что в газе вас побрил кто-то другой ) ученик погуляйки )))

мамедов привел же свою газ-команду ... понятно


да тут отличие только в том что быстрее все произошло.
а так все 1 в 1.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 23:42

  mephala написав:
  IMPRINTER написав:mephala


но она в глобусе уже дольше )) так что в газе вас побрил кто-то другой ) ученик погуляйки )))

мамедов привел же свою газ-команду ... понятно


да тут отличие только в том что быстрее все произошло.
а так все 1 в 1.

В подобные случайности не верю, таких совпадений не бывает.
Разве, что кто-то кого-то консультировал.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 15:29

Приветствую всю честнУю компанию!
Ветку прочитал только сегодня (ух, сколько нервов сэкономил).
Учитывая, что у меня здесь почти под фонд... было бы грустно.
А теперь вопрос.
12.05. перебрасывал на Приват.
13.05. и 15.05. - пополнял Б5 в ТАСе (я так часто делаю). Нигде вроде никаких денег параллельно не списывало (остаток тот же, что и должен быть).
Т.е., как я понял, у кого-то списывало, у кого-то нет, да?

Но зато сегодня был другой прикол (я писал на ветке ТАСа). Две попытки пополнить карту Б5 с Видсоточки -и оба раза не пришла СМСка. Такое сегодня у кого-то было?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 17:18

Искатель всех подрили по разному .. непонятно по какому принципу - скорей всего по клирингу у кого он был у того побрили

насчет смс бывает
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:09

  IMPRINTER написав:Искатель всех подрили по разному .. непонятно по какому принципу - скорей всего по клирингу у кого он был у того побрили

насчет смс бывает

Усё правильно. За 13-е вернули, за 14-е нет, за 15-е не успели списать. Ждём понедельника.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:19

Фантом за 15-е походу технари должны были откючить комис, по 14-му - должны вернуть в пнд. Но в одном вы правы - расслабляться нельзя! И если завтра что-то пойдёт не так, то натиск ослаблять низззя :evil:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:52

  Фантом написав:
  IMPRINTER написав:Искатель всех подрили по разному .. непонятно по какому принципу - скорей всего по клирингу у кого он был у того побрили

насчет смс бывает

Усё правильно. За 13-е вернули, за 14-е нет, за 15-е не успели списать. Ждём понедельника.


тут не тока дата операции влияет но и смотря каким сервисом переводили ... они по разному клирятся

ну в общем затра остапа снова начнем теребить
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IMPRINTER
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