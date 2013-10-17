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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 646647648649

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 22:03

  klug написав:Навіть успішна кампанія - це тимчасова передишка. Є ідеї як глобально боротися з паразитуваванням на сторонньому манісенді? Кількість банків, які у це не замазались стрімко знижується.

Для начала хай сделают шаровой СЭП на выход, потом замутят свой картпроцессинг, потом предложат свой р2р
У нас тут на дворе кэшлесс-Украина, а они комисс за безнал хотят брать, причем даж за сторонний сервис -- вааще крыша поехала
Ощадом или Приватом шоли себя возомнили? Так у тех пришибленых хоть свой СЭП шаровой есть :mrgreen:
Я им б/н-гроши не понесу если его низзя обратно нашару забрать, хай отдыхают :P
Некоторые банки еще и приплачивают за б/н-открытие вклада :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 23:20

  klug написав:Є ідеї як глобально боротися з паразитуваванням на сторонньому манісенді?

Никак, только кедами.
Банк может устанавливать любые тарифы, это его право.
Физики шарику не нужны, эти нищеброды только отвлекают его от строй-схематозов, шониясна ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 23:56

  mustbe написав:
  klug написав:Є ідеї як глобально боротися з паразитуваванням на сторонньому манісенді?

Никак, только кедами.
Банк может устанавливать любые тарифы, это его право.
Физики шарику не нужны, эти нищеброды только отвлекают его от строй-схематозов, шониясна ?


если физики не нужны зачем запилили бонус программу для физиков по картам?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 00:01

  clientage написав:
  klug написав:Навіть успішна кампанія - це тимчасова передишка. Є ідеї як глобально боротися з паразитуваванням на сторонньому манісенді? Кількість банків, які у це не замазались стрімко знижується.

Для начала хай сделают шаровой СЭП на выход, потом замутят свой картпроцессинг, потом предложат свой р2р
У нас тут на дворе кэшлесс-Украина, а они комисс за безнал хотят брать, причем даж за сторонний сервис -- вааще крыша поехала
Ощадом или Приватом шоли себя возомнили? Так у тех пришибленых хоть свой СЭП шаровой есть :mrgreen:
Я им б/н-гроши не понесу если его низзя обратно нашару забрать, хай отдыхают :P
Некоторые банки еще и приплачивают за б/н-открытие вклада :idea:

Тю, НБУ відмінив плату за СЕП на період карантину взагалі, хоче одна банка знизила тарифи? Тобто вони деруть гроші за послугу, яка їм взагалі нічого не коштує. Ну і Р2Р так само. НБУ мав би якось активніше "переконувати" у перевагах cashless, бо процес йде виключно зворотній.

P.S. Тільки не треба про Сибас, бо він СЕП ще до того зробив безкоштовним, але ввів коміс за Р2Р.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 00:10

klug

ну сэп и до этого стоил копейки - там что то типа 30 коп за платеж )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 00:13

  IMPRINTER написав:если физики не нужны зачем запилили бонус программу для физиков по картам?

Шоб було.
Шоб было как у всех.
Шоб быть не хуже других.
Шоб освоить бабло.
Выбирайте )

И ту бонус-программу мы уже обсудили. Обнять и плакать.
Сделано явно просто для галочки
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 00:15

  IMPRINTER написав:klug

ну сэп и до этого стоил копейки - там что то типа 30 коп за платеж )

От 30коп до 1.5 грн вроде в зависимости от времени платежа.
curiousobro
 
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