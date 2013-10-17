klug написав:Навіть успішна кампанія - це тимчасова передишка. Є ідеї як глобально боротися з паразитуваванням на сторонньому манісенді? Кількість банків, які у це не замазались стрімко знижується.
Для начала хай сделают шаровой СЭП на выход, потом замутят свой картпроцессинг, потом предложат свой р2р У нас тут на дворе кэшлесс-Украина, а они комисс за безнал хотят брать, причем даж за сторонний сервис -- вааще крыша поехала Ощадом или Приватом шоли себя возомнили? Так у тех пришибленых хоть свой СЭП шаровой есть Я им б/н-гроши не понесу если его низзя обратно нашару забрать, хай отдыхают Некоторые банки еще и приплачивают за б/н-открытие вклада
klug написав:Навіть успішна кампанія - це тимчасова передишка. Є ідеї як глобально боротися з паразитуваванням на сторонньому манісенді? Кількість банків, які у це не замазались стрімко знижується.
Для начала хай сделают шаровой СЭП на выход, потом замутят свой картпроцессинг, потом предложат свой р2р У нас тут на дворе кэшлесс-Украина, а они комисс за безнал хотят брать, причем даж за сторонний сервис -- вааще крыша поехала Ощадом или Приватом шоли себя возомнили? Так у тех пришибленых хоть свой СЭП шаровой есть Я им б/н-гроши не понесу если его низзя обратно нашару забрать, хай отдыхают Некоторые банки еще и приплачивают за б/н-открытие вклада
Тю, НБУ відмінив плату за СЕП на період карантину взагалі, хоче одна банка знизила тарифи? Тобто вони деруть гроші за послугу, яка їм взагалі нічого не коштує. Ну і Р2Р так само. НБУ мав би якось активніше "переконувати" у перевагах cashless, бо процес йде виключно зворотній.
P.S. Тільки не треба про Сибас, бо він СЕП ще до того зробив безкоштовним, але ввів коміс за Р2Р.