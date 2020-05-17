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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 647648649650>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 22:03

  klug написав:Навіть успішна кампанія - це тимчасова передишка. Є ідеї як глобально боротися з паразитуваванням на сторонньому манісенді? Кількість банків, які у це не замазались стрімко знижується.

Для начала хай сделают шаровой СЭП на выход, потом замутят свой картпроцессинг, потом предложат свой р2р
У нас тут на дворе кэшлесс-Украина, а они комисс за безнал хотят брать, причем даж за сторонний сервис -- вааще крыша поехала
Ощадом или Приватом шоли себя возомнили? Так у тех пришибленых хоть свой СЭП шаровой есть :mrgreen:
Я им б/н-гроши не понесу если его низзя обратно нашару забрать, хай отдыхают :P
Некоторые банки еще и приплачивают за б/н-открытие вклада :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 23:20

  klug написав:Є ідеї як глобально боротися з паразитуваванням на сторонньому манісенді?

Никак, только кедами.
Банк может устанавливать любые тарифы, это его право.
Физики шарику не нужны, эти нищеброды только отвлекают его от строй-схематозов, шониясна ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 23:56

  mustbe написав:
  klug написав:Є ідеї як глобально боротися з паразитуваванням на сторонньому манісенді?

Никак, только кедами.
Банк может устанавливать любые тарифы, это его право.
Физики шарику не нужны, эти нищеброды только отвлекают его от строй-схематозов, шониясна ?


если физики не нужны зачем запилили бонус программу для физиков по картам?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 00:01

  clientage написав:
  klug написав:Навіть успішна кампанія - це тимчасова передишка. Є ідеї як глобально боротися з паразитуваванням на сторонньому манісенді? Кількість банків, які у це не замазались стрімко знижується.

Для начала хай сделают шаровой СЭП на выход, потом замутят свой картпроцессинг, потом предложат свой р2р
У нас тут на дворе кэшлесс-Украина, а они комисс за безнал хотят брать, причем даж за сторонний сервис -- вааще крыша поехала
Ощадом или Приватом шоли себя возомнили? Так у тех пришибленых хоть свой СЭП шаровой есть :mrgreen:
Я им б/н-гроши не понесу если его низзя обратно нашару забрать, хай отдыхают :P
Некоторые банки еще и приплачивают за б/н-открытие вклада :idea:

Тю, НБУ відмінив плату за СЕП на період карантину взагалі, хоче одна банка знизила тарифи? Тобто вони деруть гроші за послугу, яка їм взагалі нічого не коштує. Ну і Р2Р так само. НБУ мав би якось активніше "переконувати" у перевагах cashless, бо процес йде виключно зворотній.

P.S. Тільки не треба про Сибас, бо він СЕП ще до того зробив безкоштовним, але ввів коміс за Р2Р.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 00:10

klug

ну сэп и до этого стоил копейки - там что то типа 30 коп за платеж )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 00:13

  IMPRINTER написав:если физики не нужны зачем запилили бонус программу для физиков по картам?

Шоб було.
Шоб было как у всех.
Шоб быть не хуже других.
Шоб освоить бабло.
Выбирайте )

И ту бонус-программу мы уже обсудили. Обнять и плакать.
Сделано явно просто для галочки
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 00:15

  IMPRINTER написав:klug

ну сэп и до этого стоил копейки - там что то типа 30 коп за платеж )

От 30коп до 1.5 грн вроде в зависимости от времени платежа.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 05:21

  mustbe написав:
  IMPRINTER написав:если физики не нужны зачем запилили бонус программу для физиков по картам?

Шоб було.
Шоб было как у всех.
Шоб быть не хуже других.
Шоб освоить бабло.
Выбирайте )

И ту бонус-программу мы уже обсудили. Обнять и плакать.
Сделано явно просто для галочки

Такое впечатление, что сотрудников попросили принести что-то ненужное, непотреб какой нить, бац-и вот он, Шарик-Бонус
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Кольцеброс, жаль, зажали.
Не хватает для полноты картины
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:39

Re: Банк Глобус

Похоже, они тихонько возвращают. Сегодня просто увеличился остаток на счету без смс. Но вернули ещё не всё.
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